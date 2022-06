https://cz.sputniknews.com/20220610/usa-musi-prevzit-zavazky-ohledne-rekonstrukce-v-afghanistanu-rekl-putin-18369251.html

USA musí převzít závazky ohledně rekonstrukce v Afghánistánu, řekl Putin

Spojené státy a jejich spojenci musí pracovat na obnově Afghánistánu, řekl ruský prezident Vladimir Putin po jednání s turkmenským prezidentem Serdarem... 10.06.2022, Sputnik Česká republika

„Jsme pevně přesvědčeni, že hlavní závazky pro obnovu Afghánistánu, především finanční, by měly převzít Spojené státy a jejich spojenci, jejichž 20letá přítomnost přivedla tuto zemi ke kritickému bodu,“ zdůraznil ruský prezident.Putin a jeho turkmenský kolega si vyměnili názory na situaci v regionu, zejména v Afghánistánu.Zdůraznil, že Kreml neodmítá spolupracovat v této oblasti s dalšími zeměmi.Vyjádřil rovněž připravenost pokračovat ve společné práci na postkonfliktní rekonstrukci Afghánistánu s cílem podpořit integraci této země do regionálních infrastrukturních a logistických projektů.„Jsme připraveni pokračovat ve společné práci s Turkmenistánem a dalšími partnery, a to i v rámci moskevského formátu konzultací Rusko-Indie-Írán-USA-KLDR-Pákistán a pěti středoasijskými republikami, na postkonfliktní rekonstrukci Afghánistánu, na podpoře integrace této země do regionální infrastruktury a logistických projektů,“ řekl Putin.

