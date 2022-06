https://cz.sputniknews.com/20220611/nrk-korupce-bida-a-problemy-s-demokracii-brani-prijeti-ukrajiny-do-eu-18370977.html

NRK: Korupce, bída a problémy s demokracií brání přijetí Ukrajiny do EU

Jak podotkla televizní stanice, během schůzky předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové s Volodymyrem Zelenským na summitu EU začátkem dubna byla nálada „dost optimistická“, od té doby však vyšlo najevo, že některé země nehodlají dát Ukrajině „zelenou“.Jak prohlásili v rozhovoru pro NRK profesor politologie na univerzitách Osla a Agderu Jarle Trondal a výzkumník Jørn Holm-Hansen z Univerzity Velkého Osla, uplyne hodně času, než bude Ukrajina k tomu připravena, přičemž byla její pozice i před nynější krizí velmi vratká. Existuje podle jejich slov pět příčin, proč Ukrajinu sotva pustí do Evropské unie ihned.Za prvé je to všudypřítomná korupce. V tomto ohledu je situace na Ukrajině dokonce horší než v těch nejvíce zkorumpovaných členských zemích EU, i když Zelenskyj ve své předvolební kampani slíbil, že bude proti tomu bojovat.Za druhé má Ukrajina problémy s prioritou zákona, státním řízením a demokracií. Například v ratingu demokracií časopisu The Economist dostala Ukrajina nízké hodnocení, situace se svobodou tisku tam také není zrovna nejlepší.Třetí překážkou je kontrola nad ekonomikou ze strany „zbohatlíků“. Podle názoru odborníků v této zemi chybí seřízená tržní ekonomika, jak to vyžaduje EU. „Ekonomiku a politiku země kontrolují oligarchové a velký byznys,“ říká Holm-Hansen a podotýká, že na Ukrajině „není a ani nemůže být poctivá konkurence“.Čtvrtou překážkou je chudoba, nacionalismus a také pokračující válečná krize. Podle slov Holm-Hansena a Trondala je Ukrajina chudá země s nízkými mzdami a nízkou životní úrovní. Odborníci kromě toho „nejsou přesvědčeni“, že Kyjev zcela sdílí takové hodnoty EU, jako jsou „rozmanitost, tolerance a jednota různých etnických skupin“.Ta poslední překážka k zapojení Ukrajiny do EU je spojena s tím, že by bylo nespravedlivé pustit tuto zemi do unie mimo stanovené pořadí, poukazují odborníci. Například Německo se domnívá, že přijetí Kyjeva mimo pořadí bude nespravedlivé vůči zemím západního Balkánu. „A konečně, nového člena musí schválit ostatní členské země EU – ať už vstupuje urychleně, nebo ne,“ podotýkají.Zelenskyj podepsal 28. února žádost o připojení Ukrajiny k Evropské unii. Ursula von der Leyenová v průběhu své návštěvy Kyjeva předala Zelenskému anketu pro zahájení jednání o vstupu do EU. V současné době hodnotí Evropská komise odpovědi Ukrajiny, a jak bylo dříve oznámeno, očekává se, že předloží hlavám členských států svá doporučení ohledně možnosti poskytnout Ukrajině status kandidáta do EU v průběhu summitu 23. a 24. června.

