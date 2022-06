https://cz.sputniknews.com/20220611/ukrajinsky-velvyslanec-promluvil-o-protizapadnich-naladach-v-turecku-18371909.html

Ukrajinský velvyslanec promluvil o protizápadních náladách v Turecku

Ukrajinský velvyslanec promluvil o protizápadních náladách v Turecku

V Turecku jsou silné protizápadní nálady a místní lidé se domnívají, že za to, co se děje na Ukrajině, mohou Spojené státy americké a NATO. Uvedl to ukrajinský... 11.06.2022, Sputnik Česká republika

„Pokud se zeptáte, co je příčinou konfliktu, tak 50 % lidí řekne, že za to mohou Spojené státy a NATO,“ řekl diplomat v pořadu Radia NV.Navíc se podle něj nyní často říká, že nebrání NATO Ukrajinu, ale naopak.10. června ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že Severoatlantická aliance již nemůže rozhodovat o osudu Evropy. A všem to bylo jasné.Týden předtím ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov vyzval NATO, aby uznalo faktické členství Kyjeva v alianci a zapojilo zemi do nové strategie.Vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance je přitom v dohledné době nereálný, řekl 29. května ředitel Tureckého institutu zahraniční politiky Hüseyin Bagci. Domnívá se, že od červnového summitu NATO nelze očekávat historická rozhodnutí. Hlavním očekáváním je rychlé ukončení ukrajinské krize, ale to nezávisí na alianci, ale na Rusku a na Ukrajině a na míře ústupků, které mohou udělat. Expert navíc upozornil, že touha potrestat ruskou stranu za speciální operaci v Donbasu přijde evropské země draho.3. května papež František řekl, že Moskva mohla být k provedení speciální vojenské operace na ochranu Donbasu vyprovokována akcemi NATO poblíž ruských hranic.Speciální operace Ruské federace na ochranu civilistů v Donbasu zahájená 24. února na pozadí vyhrocení situace v důsledku ostřelování ukrajinskou armádou pokračuje. Cílem speciální operace je podle Kremlu demilitarizace a denacifikace Ukrajiny.O měsíc později se uvádělo, že úkoly první etapy byly splněny a operace probíhá přesně podle plánu: Ozbrojené síly Ukrajiny utrpěly velké ztráty a nemají organizovanou zálohu. Ruská armáda navíc ovládla území Chersonské a většinu Záporožské oblasti. Nyní se jednotky soustředí na úplné osvobození Doněcké a Luhanské lidové republiky.

