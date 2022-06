https://cz.sputniknews.com/20220611/ve-statni-dume-rf-promluvili-o-nove-g8-za-ucasti-ruska-18370530.html

Ve Státní dumě RF promluvili o nové G8 za účasti Ruska

Ve Státní dumě RF promluvili o nové G8 za účasti Ruska

Nová skupina osmi zemí, „která se neúčastní sankčních válek“, předstihla podle ukazatele hrubého domácího produktu (HDP) v přepočtu podle parity kupní síly... 11.06.2022, Sputnik Česká republika

„Zrušení Washingtonem a jeho spojenci dosavadních ekonomických vztahů mělo za následek vytváření nových ohnisek růstu ve světě. Skupina osmi zemí, která se neúčastní sankčních válek – Čína, Indie, Rusko, Indonésie, Brazílie, Mexiko, Írán a Turecko – v ukazateli HDP podle PPP přestihuje starou skupinu o 24,4 %,“ napsal Volodin na svém Telegramu.Zdůraznil, že ekonomika USA, Japonska, Německa, Británie, Francie, Itálie a Kanady „praská i nadále pod tlakem sankcí zavedených proti Rusku“. Například v prvním čtvrtletí roku 2022 bylo v USA zaznamenáno snížení HDP o 1,5 % a inflace vystoupila na maximální úroveň 8,6 %.Podle slov předsedy Státní dumy RF vytvářejí USA i nadále napětí ve světě a pokoušejí se řešit vlastní problémy na úkor jiných, což je přivede nevyhnutelně ke ztrátě hegemonie ve světě.10. června bylo oznámeno, že roční inflace v USA se zvýšila podle výsledků května na 8,6 %, což je maximum od prosince roku 1981. Přitom odpovědnost za to svalují americké úřady i nadále na Rusko. Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová například prohlásila, že odpovědnost za rekordní ceny benzínu v USA leží na Rusku a na jeho prezidentovi Vladimiru Putinovi.První náměstek stálého zástupce RF při OSN Dmitrij Poljanskij ze své strany prohlásil, že pokus USA přenést odpovědnost za růst inflace na ruské vedení je nepřesvědčivý. Jak vysvětlil Putin, Moskva není nijak spojena s růstem inflace na Západě. Zdůraznil, že se západní země pokouší svalit vinu za své chyby na Rusko. 30. května premiér RF Michail Mišustin prohlásil, že Rusko dokázalo zajistit stabilitu ekonomiky a vyrovnat kurz rublu nehledě na veškerý sankční tlak ze strany západních zemí. Podotkl rovněž, jak důležité je v podmínkách těžkých restrikcí zachovávat přátelské, dobré sousedské a partnerské vztahy.26. dubna pozorovatel listu The Washington Post napsal, že dvousetletá hegemonie Západu může skončit do roku 2040 se značným růstem HDP Číny a Indie. Podle jeho slov se zakládala dominance západních zemí ve světě na jejich ekonomické moci. Avšak ukazatel HDP států, které zavedly nyní sankce vůči Rusku, se snížil ze 79,4 % v roce 2000 na 60,4 % v roce 2020.Západní země začaly zavádět nové sankce proti Rusku odvetou za operaci na ochranu pokojného obyvatelstva Donbasu, kterou provádí Moskva od 24. února. V Moskvě vysvětlili, že úkoly speciální operace jsou také demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, jejichž realizace je nutná k zajištění bezpečnosti Ruska. Toto rozhodnutí bylo přijato v souvislosti s vyostřením situace v regionu v důsledku ostřelování ze strany ukrajinských vojáků.

