https://cz.sputniknews.com/20220611/wsj-bidenovi-hrozi-necekany-konflikt-18367022.html

WSJ: Bidenovi hrozí nečekaný konflikt

WSJ: Bidenovi hrozí nečekaný konflikt

Prezident Spojených států Joe Biden může přijít o podporu amerických novinářů, protože jim odmítá neformální rozhovory a vyhýbá se veřejným vystoupením, píše... 11.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-11T07:31+0200

2022-06-11T07:31+0200

2022-06-11T07:31+0200

svět

usa

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/15654613_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_605a8ee1954e5f84063758d1c2a0b0a0.jpg

Podle názoru autora článku Jamese Freemana hlava státu promeškává možnost spolupráce s médii, což velmi rozčiluje novináře, kteří nemají přístup k důležitému zdroji informací.Třeba novináři Max Tani a Alex Thompson z portálu Politico napsali o tom, že v průběhu jedné z mála schůzek s tiskem neodpovídal Biden na otázky, ale začal hned kritizovat to, jak informují média o práci jeho administrativy.Kromě toho od okamžiku inaugurace se prezident nezúčastnil takzvaných sedacích rozhovorů ani pro noviny (The New York Times, The Washington Post), ani pro agentury (Associated Press a Reuters). Freeman je zvláště překvapen tím, že předák Demokratické strany neměl ani jeden plnohodnotný rozhovor s hlavní stranickou tribunou – televizní stanicí CNN.Když uvažoval o příčinách bezprecedentní prezidentovy „uzavřenosti“ pro tisk, vyslovil Freeman předpoklad, že Bidenovy kontakty s novináři jsou omezovány kvůli jeho neschopnosti kontrolovat vlastní výroky.„Důvod, že se má prezident držet předem připravených prohlášení, není předpisem pro aktivní a zdravý společenský diskurs, ale jen situačním řešením problému nerozvážného prezidentova zvyku dělat divné a nemístné poznámky o velmocích vlastnících jaderné zbraně. Po podobných komentářích posílá zpravidla pracovníky Bílého domu, aby vysvětlili, že neměl na mysli to, co řekl,“ připomenul Freeman.Podobná situace podle WSJ přímo ovlivňuje klesající prezidentův rating. Nejnovější průzkum veřejného mínění ukázal, že 58 % voličů jeho činnost neschvaluje.Biden, kterému bude letos 80 let, je nejstarší hlavou státu v dějinách USA. Jeho časté chyby vyvolávají u mnoha lidí podezření, že má zdravotní problémy, upoutávají pozornost uživatelů sociálních sítí a stávají se důvodem k posměchu.

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, joe biden