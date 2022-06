https://cz.sputniknews.com/20220611/zelenskyj-nepodporil-petici-o-zruseni-zakazu-odjezdu-muzu-zukrajiny-18370259.html

Zelenskyj nepodpořil petici o zrušení zákazu odjezdu mužů z Ukrajiny

Zelenskyj nepodpořil petici o zrušení zákazu odjezdu mužů z Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nepodpořil petici, v níž ho požádali, aby odvolal zákaz odjezdu z Ukrajiny mužů ve věku 18 až 60 let. Patřičná odpověď... 11.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-11T10:24+0200

2022-06-11T10:24+0200

2022-06-11T10:24+0200

svět

volodymyr zelenskyj

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/09/18162806_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e0ad297c4b2a03bfd2a5a72eba26c33.jpg

Ve své odpovědi ukrajinský předák prohlásil, že úřady plánují zrušit omezení teprve po vypršení platnosti válečného stavu.Zelenskyj připomenul, že v souladu s Ústavou může být právo občanů volně opouštět zemi omezeno v podmínkách válečného nebo výjimečného stavu.V květnu se objevila na webových stránkách prezidenta Ukrajiny petice se žádostí o odvolání zákazu odjezdu mužů a o zavedení priority povolání do vojenské služby pro dobrovolníky. Petice získala 25 tisíc hlasů nezbytných k projednání hlavou státu. Kdy komentoval petici, Zelenskyj prohlásil, že by neměla být předložena k projednání jemu, ale rodičům zahynulých vojáků.24. února zahájilo Rusko vojenskou operaci na Ukrajině s cílem ochrany obyvatelstva Donbasu, a také demilitarizace a denacifikace sousedního státu. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj zavedl poté v zemi válečný stav, a ukrajinské úřady zakázaly na dobu jeho platnosti odjezd ze země mužům ve věku 18 až 60 let. Od té doby byl válečný stav dvakrát prodloužen o jeden měsíc, v květnu ho však Nejvyšší rada prodloužila na návrh Zelenského o 90 dnů – až do 23. srpna.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volodymyr zelenskyj, ukrajina