https://cz.sputniknews.com/20220611/zelenskyj-varuje-pred-rizikem-svrzeni-vlad-kvuli-nedostatku-obili-18372463.html

Zelenskyj varuje před rizikem svržení vlád kvůli nedostatku obilí

Zelenskyj varuje před rizikem svržení vlád kvůli nedostatku obilí

Pokud obilí nebude moci opustit ukrajinské přístavy, bude svět čelit politickému chaosu a v asijských a afrických zemích začne hlad, jehož první projevy jsou... 11.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-11T18:49+0200

2022-06-11T18:49+0200

2022-06-11T18:49+0200

svět

volodymyr zelenskyj

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/759/02/7590233_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_93701e8fde809ccbfc7545b80b00e919.jpg

„Nedostatek potravin jistě povede k politickému chaosu, který může vést ke svržení vlád mnoha zemí, vyhnání mnoha politiků. Už se to děje. Tato hrozba je jasně patrná z prudce rostoucích cen mnoha věcí každodenní potřeby v řadě zemí,“ řekl ukrajinský prezident.Zelenskyj také poděkoval zástupcům dalších států za pomoc poskytnutou Ukrajině a dodal, že tato podpora je užitečná i pro samotné dárcovské země. Vysvětlil: právě na bojištích Ukrajiny se rozhoduje o budoucích pravidlech tohoto světa a hranicích možného.O souvislosti mezi nedostatkem pšenice a rizikem nových válečných konfliktů v Africe promluvil začátkem května italský ministr zahraničí Luigi Di Maio. „Riskujeme politickou nestabilitu, šíření teroristických organizací a převraty,“ zdůraznil tehdy. Z ukrajinských přístavů není možné podle slov ministra vyvézt 30 milionů tun obilí.Podle stavu k začátku května se na Ukrajině nahromadilo 4,5 milionu tun obilí, které nemohlo opustit zemi, sdělila OSN a vyzvala Rusko, aby odblokovalo přístavy a zajistilo bezpečný průchod lodí. Do poloviny května dosáhl objem zablokovaného obilí 20 milionů tun, uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken. Vyzval členské státy OSN, aby zvýšily tlak na Rusko, a obvinil ho z prohlubování potravinové krize. Blinken dodal, že ukrajinští farmáři si při sklizni nasazují přilby a neprůstřelné vesty.Kreml v reakci na to obviňuje z blokování dodávek ukrajinského obilí západní země, které podnikly „ilegální kroky“, což znamená restriktivní opatření zavedená proti Rusku a Bělorusku. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov zdůraznil: „Tato obvinění [vůči Rusku] kategoricky odmítáme.Prezident Vladimir Putin označil obvinění vůči Moskvě za snahu přenést problém „z bolavé hlavy na zdravou“, neboť nepříznivá situace na světovém trhu s potravinami se podle něj začala vytvářet ještě před zahájením bojových akcí na Ukrajině. Rusko bude připraveno zajistit vývoz ukrajinského obilí přes přístavy, které má pod kontrolou, dodal.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volodymyr zelenskyj, ukrajina