Biden označil růst cen benzínu v USA za vedlejší účinek pomoci Kyjevu

Rekordní inflace a značný růst cen paliv v USA je očekávaný vedlejší účinek pomoci Ukrajině, prohlásil v sobotu 11. června americký prezident Joe Biden. 12.06.2022, Sputnik Česká republika

„Tohle chci vám říci, je to skutečně následek, je to vedlejší účinek, říkal jsem svého času, když jsme přijali rozhodnutí o pomoci Ukrajině, že nás to také bude něco stát. Budou za to platit západní státy, bude platit NATO, evropské země a my. Protože víte, co se mělo stát, měly se zvýšit ceny benzínu, ceny potravin,“ řekl.Biden řekl, že se jeho administrativa snaží dosáhnout snížení cen benzínu v USA. Domnívá se, že USA mají dobré vyhlídky do budoucna.Nehledě na to, že Američané jsou znepokojeni inflací, americký prezident sdělil, že v USA mají nejrychleji rostoucí ekonomiku na světě.Ještě předtím tentýž den byla zveřejněna zpráva, že průměrná cena jednoho galonu (3,785 litru) benzínu v USA dosáhla nového historického maxima a překročila 5 dolarů.10. června první náměstek stálého zástupce RF při OSN Dmitrij Poljanskij prohlásil, že pokus amerického prezidenta Joea Bidena svalit odpovědnost za růst inflace v USA na ruské vedení není přesvědčivý.Tentýž den americký prezident prohlásil, že občané USA platí „putinskou daň“ z paliv a potravin.31. května prohlásila mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová, že za rekordní ceny benzínu v USA může Rusko a jeho prezident Vladimir Putin.28. května napsala novinářka z American Thinker Sandra Friedemanová, že prezident USA Joe Biden klame Američany ohledně příčin prudkého růstu cen benzínu v zemi. Je přesvědčena, že americký prezident je osobně odpovědný za problém s palivy v USA.Ceny ropy se mohou podle jejích slov stát neúnosnými. Kromě toho dražší doprava vytěžené ropy výhradně cisternovými vozy a ne prostřednictvím ropovodů má také negativní dopad na americkou ekonomiku.Televize CNN informovala 23. května s odkazem na vysokého amerického úředníka, že v Bílém domě zvažují možnost uvolnění z rezerv dieselového paliva, aby mohl být překonán problém nedostatku dodávek. Projednání této otázky vzniklo v souvislosti se znepokojením politiků kvůli vysokým cenám.V televizní zprávě se uvádí, že pokračující prudký růst cen dieselového paliva má za následek největší inflační krizi v zemi za 40 let.Prezident USA Joe Biden schválil 9. dubna návrh na zákaz dovozu ruských paliv. 8. března prohlásil, že USA vyhlašují zákaz na veškerý import plynu a ropy z RF. Zároveň přiznal, že následky těchto sankcí zasáhnou samotné USA.Prezident RF Vladimir Putin upozornil předtím 10. března na to, jak na pozadí protiruských sankcí a vyhlášení o zrušení dovozu ruské ropy na americký trh rostou v USA ceny ropy a ropných výrobků, a na bezprecedentně vysokou inflaci v této zemi.

