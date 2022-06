Bývalý polský ministr zahraničí prohlásil, že Západ má právo poskytnout Ukrajině jaderné zbraně

https://cz.sputniknews.com/20220612/byvaly-polsky-ministr-zahranici-prohlasil-ze-zapad-ma-pravo-poskytnout-ukrajine-jaderne-zbrane-18373543.html

Bývalý polský ministr zahraničí a nynější poslanec Europarlamentu Radoslaw Sikorski prohlásil, že Rusko porušilo ustanovení Budapešťského memoranda, proto mají... 12.06.2022, Sputnik Česká republika

„Ukrajina odevzdala, jak víme, svůj jaderný potenciál po podepsání Budapešťského memoranda v roce 1994. Dnes Rusové a někteří další hovoří o tom, že nešlo o záruky (její nezávislosti), ale všichni tenkrát chápali, že Ukrajina bude výměnou za to nezávislou zemí v hranicích z dob SSSR. Avšak poněvadž Rusko porušilo toto Budapešťské memorandum, domnívám se, že my jako Západ bychom měli právo darovat Ukrajině jaderné bojové hlavice. Aby mohla uhájit svoji nezávislost,“ vysvětlil Sikorski.Budapešťské memorandum bylo podepsáno 5. prosince 1994 Ukrajinou, Ruskem, Velkou Británií a USA. Dokument stanovil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu výměnou za její zřeknutí se jaderných zbraní. Země, které podepsaly memorandum, se zavázaly, že budou respektovat nezávislost, suverenitu a hranice Ukrajiny, a že se zdrží ohrožení její územní celistvosti.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil 19. února, že žádá o svolání summitu účastnických zemí Budapešťského memoranda za účelem konzultací. Pokud se summit neuskuteční, může Ukrajina prohlásit tento dokument za neplatný, řekl.Prezident Vladimir Putin vydal 27. února rozkaz o uvedení sil zdržování do zvláštního režimu bojové služby. Své rozhodnutí vysvětlil „agresivními výroky“ na adresu Ruska ze strany nejvyšších osob zemí NATO. Vědecký pracovník Ústavu světové ekonomiky a mezinárodních vztahů, expert Ruské rady pro mezinárodní záležitosti Ilja Kravcov vysvětlil, že jde o zvýšení bojové pohotovosti jaderných sil.

