Předseda Státní dumy RF po slovech exministra Polska varoval před jaderným konfliktem

Předseda Státní dumy RF po slovech exministra Polska varoval před jaderným konfliktem

Prohlášení bývalého ministra zahraničních věcí Polska a nyní poslance Evropského parlamentu Radosława Sikorského, že Západ má právo „darovat“ Ukrajině jaderné... 12.06.2022, Sputnik Česká republika

„Sikorski vyvolává jaderný konflikt ve středu Evropy. O budoucnosti Ukrajiny ani Polska nepřemýšlí. Pokud budou jeho návrhy realizovány, tyto země přestanou existovat, stejně jako Evropa,“ napsal Volodin.Podle Volodinových slov by se polský exministr měl „nechat vyšetřit psychiatrem, vzdát se mandátu a zůstat doma pod dohledem“. Volodin upozornil na skutečnost, že právě kvůli lidem jako Sikorski přetrvává potřeba „osvobození a demilitarizace“ Ukrajiny.Sikorski řekl, že Rusko porušilo ustanovení Budapešťského memoranda, a proto západní země mají právo „darovat“ Ukrajině jaderné zbraně. „Vzhledem k tomu, že Rusko porušilo toto Budapešťské memorandum, domnívám se, že my jako Západ bychom měli právo darovat Ukrajině jaderné hlavice. Aby mohla bránit svou nezávislost,“ řekl politik.19. února, týden před zahájením ruské speciální operace, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přání svolat ke konzultacím summit členských zemí Budapešťského memoranda. Pokud se summit nesejde, Ukrajina by mohla dokument zneplatnit, tvrdil.Ruský prezident Vladimir Putin odpověděl, že Moskva chápe, že tato slova byla adresována jí a že „uslyšela“ postoj Ukrajiny. Několik dní po Putinových slovech Moskva zahájila speciální operaci s cílem „denacifikovat a demilitarizovat“ Ukrajinu.27. února ruský prezident nařídil, aby byly strategické odstrašující síly uvedeny do režimu zvláštní pohotovosti s tím, že nejvyšší představitelé předních zemí NATO učinili agresivní prohlášení vůči Rusku. O den později ministr obrany Sergej Šojgu oznámil, že strategické síly nastoupily na zesílenou službu.

