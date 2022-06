https://cz.sputniknews.com/20220613/americky-historik-obvinil-clintona-z-oklamani-ruska-ohledne-nerozsireni-nato-18377224.html

Americký historik obvinil Clintona z oklamání Ruska ohledně nerozšíření NATO

Americký historik obvinil Clintona z oklamání Ruska ohledně nerozšíření NATO

Bývalý prezident USA Bill Clinton porušil slib daný Rusku ohledně nerozšíření NATO na východ, řekl v rozhovoru pro Massachusetts Peace Action americký... 13.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-13T21:02+0200

2022-06-13T21:02+0200

2022-06-13T21:02+0200

svět

nato

bill clinton

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/798/76/7987684_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a5fbbf91d164fc1e08efd74dc82a13d1.jpg

George Bush starší se podle jeho se slov domluvil s Michailem Gorbačovem o tom, že se Severoatlantická aliance neposune „ani o palec“ na východ výměnou za vstup do aliance sjednoceného Německa.Historik zdůraznil, že Bill Clinton uváděl do omylu bývalého ruského prezidenta Borise Jelcina, když tvrdil, že použije tato prohlášení pouze pro domácí publikum ve Spojených státech.Chomsky rovněž připomněl, že mnozí američtí úředníci 35 let varovali Bílý dům před nebezpečím ignorování zájmů Ruska v bezpečnostní sféře.

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, bill clinton, usa, rusko