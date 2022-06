https://cz.sputniknews.com/20220613/cinsky-ministr-obrany-varoval-pred-nasledky-pokusu-o-oddeleni-tchaj-wanu-18373653.html

Čínský ministr obrany varoval před následky pokusů o oddělení Tchaj-wanu

Čínský ministr obrany varoval před následky pokusů o oddělení Tchaj-wanu

V případě pokusu o oddělení Tchaj-wanu hodlá Čína bojovat do samého konce, prohlásil čínský ministr obrany Wej Feng-che na konferenci o bezpečnosti Shangri La... 13.06.2022, Sputnik Česká republika

„Pokud se někdo pokusí oddělit Tchaj-wan od Číny, vstoupíme bez otálení do boje, budeme bojovat za každou cenu a do samého konce,“ řekl.Wej Feng-che v těchto dnech rovněž promluvil o tom, že Lidová osvobozenecká armáda bude rozhodně bránit všem pokusům o dosažení nezávislosti Tchaj-wanu. Mluvčí ministerstva obrany U Ciang řekl, že Peking má za cíl mírové znovusjednocení s Tchaj-wanem, ale nikdy neakceptuje jeho nezávislost a nebude litovat sil na obranu své územní celistvosti.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a Tchaj-wanem byly přerušeny v roce 1949 poté, co se síly Kuomintangu v čele s Čankajškem, jež utrpěly porážku v občanské válce, přesunuly na ostrov. Peking neuznává suverenitu Tchaj-wanu a bolestivě reaguje na jeho vztahy s jinými státy, poněvadž trvá na „politice jedné Číny,“ která stanoví, že Tchaj-wan je neoddělitelná součást čínského území a že vláda ČLR je jediná legitimní čínská vláda.

