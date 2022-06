https://cz.sputniknews.com/20220613/la-stampa-se-dozvedela-o-cilech-navstevy-macrona-scholze-a-draghiho-v-kyjeve-18378804.html

La Stampa se dozvěděla o cílech návštěvy Macrona, Scholze a Draghiho v Kyjevě

La Stampa se dozvěděla o cílech návštěvy Macrona, Scholze a Draghiho v Kyjevě

Francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Scholz a italský premiér Mario Draghi mají ve čtvrtek 16. června navštívit Kyjev, píší italské... 13.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-13T13:57+0200

2022-06-13T13:57+0200

2022-06-13T13:57+0200

svět

ukrajina

francie

německo

itálie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/731/34/7313453_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_83292406eacf96de9a4d7fc8f9eebbb8.jpg

Podle novinových údajů plánují politici projednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským otázky odminování přístavů a uvolnění koridorů pro obilí.O plánované cestě Macrona. Scholze a Draghiho informoval předtím Bild. Podle jeho údajů hodlají politici uskutečnit schůzku se Zelenským před summitem G7, který se bude konat 26.-28. června.Zdroje Europe 1 rovněž informovaly o cestě Macrona do Kyjeva, která se může uskutečnit v nejbližších týdnech. Podle údajů rozhlasové stanice může francouzský prezident oznámit během této návštěvy předání Ukrajině dalších šesti 155mm samohybných děl Caesar. Šest prvních bylo předáno Kyjevu koncem dubna. O eventuální návštěvě Draghiho psal již v dubnu list La Repubblica.Německý kancléř řekl 3. května, že nepojede do Kyjeva, dokud ukrajinská vláda nepřijme německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Informační zdroje Bildu uvedly, že v Kyjevě odmítli Steinmeirovu návštěvu kvůli jeho „úzkých kontaktů“ s Ruskem.Scholze přitom kritizovali ukrajinští politici za to, že od začátku válečných akcí na Ukrajině ani jednou nenavštívil Kyjev. Zelenskyj ho pozval na 9. května, ale návštěva se nekonala.Dříve navštívili ukrajinskou metropoli prezidenti Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska a rovněž britský premiér Boris Johnson.11.května měla se Zelenským schůzku v Kyjevě předsedkyně Eurokomise Ursula von der Leyenová. Projednali obnovení Ukrajiny a její postup k členství v Evropské unii.

ukrajina

francie

německo

itálie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, francie, německo, itálie