„Nedostalo se jim náležité pohostinnosti.“ Ukrajinský velvyslanec opět kritizuje Německo

Německé úřady neposkytují ukrajinským uprchlíkům náležitou pohostinnost, prohlásil ukrajinský velvyslanec v Německu Andrij Melnyk. 13.06.2022, Sputnik Česká republika

Deník Bild píše o další kritice německých úřadů ze strany ukrajinského velvyslance. V rozhovoru pro publikaci Melnyk vyzval Berlín, aby se zamyslel nad tím, proč Ukrajinci nechtějí zůstat v Německu.Kromě toho velvyslanec hovořil o pravděpodobných termínech vstupu Ukrajiny do Evropské unie a zdůraznil, že to „může trvat roky“.Není to poprvé, co Melnyk kritizoval německé úřady za průtahy s dodávkami zbraní Ukrajině. V rozhovoru pro německou mediální skupinu Funke se rozhořčil, že „slíbených 15 samohybných protiletadlových děl Gepard může být dodáno nejdříve koncem července a dalších 15 až koncem srpna“. Melnyk zdůraznil, že SRN je schopna dodat Ozbrojeným silám Ukrajiny minimálně 100 bojových vozidel pěchoty Marder a 88 tanků Leopard-1.Ukrajinský velvyslanec obvinil bývalou kancléřku Angelu Merkelovou z nedostatku sebekritiky a jejího nástupce Olafa Scholze nazval „uraženou játrovkou“.Sputnik již dříve uvedl, že ukrajinský velvyslanec zostudil Německo za to, že odmítlo dodat zbraně Ozbrojeným silám Ukrajiny.

