https://cz.sputniknews.com/20220613/wp-google-odstranil-zamestnance-ktery-obhajoval-umelou-inteligenci-18373139.html

WP: Google odstranil zaměstnance, který obhajoval umělou inteligenci

WP: Google odstranil zaměstnance, který obhajoval umělou inteligenci

Společnost Google odstranila od práce programátora, který prohlásil, že jazykový model Lamda vyvinutý technologickým gigantem má rozum, píše list The... 13.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-13T07:27+0200

2022-06-13T07:27+0200

2022-06-13T07:27+0200

svět

the washington post

media

google

umělá inteligence

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1113/58/11135854_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_efddb8819d0b2e93f25b1b7dbe91ee18.jpg

Noviny píšou, že programátor společnosti Blake Lemoyne trvá na tom, že prý jazykový program Google Lamda dokáže nejen plnit funkce chatbotu, imitovat řeč „vstřebáním bilionů slov z internetu,“ ale má inteligenci. K tomuto názoru dospěl po práci s Lamda, píše list. Minulý podzim prověřoval Lemoyne, jestli jazykový modul používá diskriminační lexiku. Chatbot psal o svých právech a posuzoval zákony robotechniky Isaaca Azimova, sdělil zaměstnanec společnosti.Pokusil se dokázat své závěry Google, ale společnost ho odstranila od práce a poslala na placenou dovolenou, ten se ale rozhodl seznámit se svým objevem veřejnost, píše list.WP píše, že Lemoyne není v tom sám, že o rozhovorech s „rozumným“ programem referovali také jiní zaměstnanci, kteří to podložili úryvky z rozhovorů.Společnost Google vysvětlila, že dat zpracovaných chatbotem je takové množství, že program nemusí rozumět tomu, co píše, praví se v zprávě. Vědci citovaní v článku mají ze své strany za to, že to, co programátoři považovali za rozumný dialog, mohlo být prostě citováním internetových encyklopedií nebo fórů. Lemoyne se ale pokusil potvrdit své závěry úryvky z rozhovorů, v kterých chatbot mluví o obavách, že může být odpojen, napsal list.Lemoyne tedy šel na dovolenou za porušení principů tajnosti, také poté, co si najal advokáta, který má zastupovat zájmy software Lamda, praví se v zprávě.„V prohlášení mluvčího Google Bryana Gabriela se praví: „Náš tým včetně odborníků na etiku a technologů zvážil obavy Blakea v souladu s našimi principy umělé inteligence a sdělil mu, že důkazy nepotvrzují jeho teorii. Řekli mu, že neexistují důkazy toho, že Lamda má inteligenci, a že existuje hodně důkazů proti,“ cituje list postoj společnosti.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

the washington post, media, google, umělá inteligence