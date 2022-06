Evropská komise doporučí poskytnout Ukrajině status kandidáta do EU, oznámila média

https://cz.sputniknews.com/20220614/evropska-komise-doporuci-poskytnout-ukrajine-status-kandidata-do-eu-oznamila-media-18380545.html

Evropská komise doporučí poskytnout Ukrajině status kandidáta do Evropské unie, píšou noviny Politico s odvoláním na zdroje informované o průběhu diskuse. 14.06.2022, Sputnik Česká republika

Evropští komisaři začali v pondělí projednávat otázku poskytnutí statusu kandidáta na vstup do EU Ukrajině a také Moldavsku a Gruzii. Již 17. června o tom má Evropská komise rozhodnout a připravit patřičné doporučení ohledně Ukrajiny. Rozhodnutí o poskytnutí nebo odmítnutí statusu kandidáta budou přijímat hlavy států a premiéři členských zemí EU na summitu v Bruselu 23. a 24. června s ohledem na doporučení Evropské komise.Kromě projednání jiných detailů kandidátského statusu pro Ukrajinu byla v Evropské komisi projednána nutnost poslat „signál“ prezidentovi Ruska Vladimiru Putinovi, podotýkají noviny. Proti kladnému rozhodnutí o statusu kandidáta do EU pro Ukrajinu stále ještě vystupují minimálně tři evropské státy, dodaly zdroje.V sobotu navštívila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová Kyjev, kde měla konzultace v rámci přípravy referátu.Volodymyr Zelenskyj podepsal 28. února přihlášku na vstup Ukrajiny do Evropské unie. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová v průběhu své dubnové návštěvy Kyjeva doručila Zelenskému anketu pro zahájení jednání o vstupu do EU. V současné době hodnotí EK odpovědi Ukrajiny.

