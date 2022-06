Moskevský Spartak nehodlá znovu poslat českého fotbalistu Alexe Krále na hostování

https://cz.sputniknews.com/20220614/moskevsky-spartak-nehodla-znovu-poslat-ceskeho-fotbalistu-alexe-krale-na-hostovani-18382164.html

FIFA v březnu umožnila zahraničním hráčům pozastavení smluv s ruskými kluby a podepsání dohody se zahraničními týmy do 30. června.„Spartak má velký význam, je zajímavý pro zahraniční trenéry. I bez evropské konkurence. Přestupová kampaň? Ta se hodně změní, v létě budeme potřebovat hodně trpělivosti. Možné rozhodnutí FIFA? Tady nemůžeme být pojištěni. To je velmi složitá situace, která může nadělat spoustu problémů všem ruským klubům. Pokud se to nyní stane znovu, můžeme mít vážné problémy,“ prohlásil Cattani na tiskové konferenci.„Zapůjčení hráči? Uvidíme, každý má svůj vlastní termín. Jediné, co vás mohu ujistit, je, že Thiel a Král už na hostování nepůjdou,“ dodal Cattani.Minulý týden Sputnik psal o tom, že fotbalový klub Krivbass z města Kryvyj Rih (Ukrajina) propustil trenéra svého juniorského týmu Vitalije Vicence za to, že nemá proukrajinský postoj. Ze stejného důvodu byl propuštěn asistent trenéra Stanislav Djačenko.„FK Krivbass zastává jasný a jednoznačný proukrajinský postoj. Jiný názor na dnešní dění není pro klub přijatelný, jiný postoj pro Krivbass jednoduše neexistuje. Klub nehodlá přivírat oči a nikoho ospravedlňovat. Jsme přesvědčeni, že pro ty, kdo mají jiné mínění, není místo ve velké rodině jménem Krivbass. Proto přijal FK Krivbass rozhodnutí o zrušení pracovního poměru s trenérem akademie U19 Vitalijem Vicencem a jeho asistentem Stanislavem Djačenkem. Sláva Ukrajině!“ uvádí se na webové stránce Krivbassu.Za dobu své sportovní dráhy hrál Vitalij Vicenec za doněcký Šachtar, luhanskou Zarju, Mariupol a Sevastopol.

