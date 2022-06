https://cz.sputniknews.com/20220614/papez-prohlasil-ze-nyni-probiha-treti-svetova-valka-a-nejde-jen-o-ukrajinu-18381387.html

Papež prohlásil, že nyní probíhá třetí světová válka. A nejde jen o Ukrajinu

Papež František oznámil začátek třetí světové války. S takovou zprávou přichází vydání La Stampa. 14.06.2022, Sputnik Česká republika

„Před několika lety mě napadlo říci, že po částech prožíváme třetí světovou válku. Dnes, myslím, byla vyhlášena třetí světová válka,“ uvedl papež v rozhovoru s vedoucím jezuitskými vydáními v Evropě, který noviny zveřejnily.Podle jeho názoru je třeba se zamyslet nad tím, co se děje s lidstvem, „které přežilo tři světové války za století“, a to je katastrofa.Papež upozornil na skutečnost, že konflikty kromě Ukrajiny pokračují i ​​v dalších zemích: v Nigérii, Kongu, Myanmaru – ale to nikoho nezajímá. František také připomněl střety ve Rwandě před 25 lety a znovu zdůraznil, že svět je ve válce.Konflikt na Ukrajině není černobílý, mělo by se na něj nahlížet komplexně a hledat i jeho příčiny, řekl papež František v rozhovoru s jezuitskými novináři. Hlava katolické církve si mysli, že válečný konflikt možná mohl být vyprovokován.Na začátku května v rozhovoru pro italský list Corriere della Sera papež již naznačil, že „štěkání NATO u ruských dveří“ vedlo ke konfliktu.

