https://cz.sputniknews.com/20220614/vyvadil-hci-aby-zelenskeho-postavili-ke-zdi-jsem-krvavy-proputinovec-18381658.html

Vyvadil: Сhci, aby Zelenského postavili ke zdi. Jsem krvavý Proputinovec

Vyvadil: Сhci, aby Zelenského postavili ke zdi. Jsem krvavý Proputinovec

Právník Jiří Vyvadil zveřejnil na svém účtu na sociální síti příspěvek, v němž popsal své zkušenosti spojené s přítomností ukrajinských uprchlíků na území... 14.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-14T18:06+0200

2022-06-14T18:06+0200

2022-06-14T18:06+0200

česko

jiří vyvadil

uprchlíci

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/15/12409844_0:312:2000:1437_1920x0_80_0_0_4f76e6c808763fc9ab8ec8328361daeb.jpg

„Chci, aby ukrajinští migranti od nás vypadli, zejména proto, že z kanceláře, kterou několik let obývám, jsem dostal najednou výpověď vcelku zjevně z důvodů, že jsem krvavý Proputinovec a z mých rukou teče krev…“ neskrývá svoji ironii autor statusu.Následně popsal své pocity vzhledem tomu, co se stalo později.Tímto přiznáním právník neskončil a přišel s další historkou.„No jo, ale když den co den tam vidíte malé děti a takové vtipné a já mám obecně dědečkovské pocity, chci samozřejmě, aby Zelenského postavili ke zdi, protože protahuje válku, kterou nelze vyhrát. Ale postupně mě ti malí špunti utahují na nudli. A tak jsem z vtipu jim koupil ruskou zmrzlinu. Byly nadšeny. Pointu nepochopily, zmrzlinu slízly. Začaly mi říkat ‚českskyj djadja,‘”poznamenal autor příspěvku.Nakonec Vyvadil prohlásil, že kvůli nim se nebude učit ukrajinštinu.„A nejhorší je, že mi z toho hřálo u srdce a bylo krásně...“ popsal své pocity právník.Sledující vyslovili Vyvadilovi soucit a pochopení.„Dát někomu výpověď z najmu kvůli politickému názoru může fakt jenom dement...držte se,“ zareagoval Fanos Moses.„Tuhá diktatura. Kvůli politickým postojům výpověď. Takže žádná svoboda, žádná demokracie. Sice jí mají plné huby, ale jsou to právě zastánci tvrdé totality a cenzury. Prostě je na nás ty šmejdy dostat od koryt, nebo oni zajistí, že zmizíme z mapy Evropy. Tohle je fašizmus,“ vyjádřila se Krista Strouhalová.

https://cz.sputniknews.com/20220602/polsko-od-1-cervence-zrusi-podporu-ukrajinskych-bezencu-18340032.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jiří vyvadil, uprchlíci, ukrajina