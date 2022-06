https://cz.sputniknews.com/20220615/bloomberg-pise-o-obavach-usa-kvuli-protiruskym-sankcim-18383464.html

Bloomberg píše o obavách USA kvůli protiruským sankcím

Bloomberg píše o obavách USA kvůli protiruským sankcím

Americká administrativa nedokáže v plné míře kontrolovat protiruské sankce, které byly do značné míry přenechány soukromému byznysu. Vyplývá to z článku... 15.06.2022, Sputnik Česká republika

Autor napsal, že ve Washingtonu byli zpočátku nadšeni ochotou velkých společností pozastavit svůj byznys v Rusku, byli však nemile překvapeni různorodými nečekanými následky tohoto odchodu – přerušením řetězců zásobování počínaje a konče nemožnosti pojistit exportní dodávky obilí. „Někteří představitelé Bidenovy administrativy vyslovují v soukromých besedách obavy, že místo aby zadržovaly Kreml, což bylo jejich účelem, vyostřují sankce inflaci, snižují potravinovou bezpečnost a trestají spíše obyčejné občany Ruska než (prezidenta RF Vladimira) Putina a jeho spojence.Agentura přitom nevidí žádné náznaky toho, že v Bílém domě považují sankční politiku za mylnou a chystají tlak uvolnit.Bloomberg uvádí údaje výzkumníků z Yaleské univerzity, kteří spočítali, že kolem jednoho tisíce společností zastavilo úplně nebo částečně svou činnost v Rusku. Podobný outsourcing soukromému sektoru znamená, že se stávají sankce méně „chirurgickými, cejchovanými a citlivými k politickým přeměnám“, cituje agentura bývalého poradce sankční správy Ministerstva financí USA Adama Smithe.Společnosti projevují často nadměrnou opatrnost, když se obávají porušit popletená sankční pravidla a nedostávají od úřadů včasná vysvětlení. „Společnosti se ptají: „Musíme uplatnit sankce proti této struktuře?“ Vláda jim odpovídá: „Musíte přijmout samostatné rozhodnutí,“ cituje Bloomberg šéfku oddělení globálních sankcí a rizik ve Sdružení certifikovaných odborníků pro zamezení praní špinavých peněz Justine Walkerovou.V květnu vydalo ministerstvo financí generální licenci, která americkým společnostem dovoluje, aby platily daně, cla a různé poplatky v Rusku až do 30. září. „Ten smysl byl jasný: podnikání v Rusku je povoleno za podmínky, že společnosti nespolupracují se strukturami, na něž byly sankce uvaleny,“ uvádí se v článku.Bidenova administrativa „podporuje obchodní součinnost, mj. v zemědělské, zdravotnické a telekomunikační sféře“. „Americká vláda například potají podněcuje zemědělské a loďařské společnosti k rozšiřování nákupů a přeprav ruských hnojiv,“ píše Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.Odchod předních amerických společností uvolňuje místo na trhu jejich zahraničním konkurentům, mj. i ruským společnostem, které nakupují aktiva za snížené nebo vůbec nulové ceny. „Způsobuje to Rusku jistou psychologickou škodu, psychologické trauma… avšak jestli je oslabení americké „měkké síly“ právě tím, co si USA přejí?“ cituje Bloomberg Smithe.

