Na Ministerstvu zahraničí RF vyzvali EU, aby zastavila dodávky zbraní Kyjevu nebo uznala DLR a LLR

Západní země se dostaly do situace, kdy musí buď zastavit dodávky zbraní kyjevské vládě, anebo uznat nezávislost DLR a LLR, prohlásila oficiální mluvčí... 15.06.2022, Sputnik Česká republika

Připomenula, že po rozpadu Organizace Varšavské smlouvy a Sovětského svazu zůstaly v Evropě velké zásoby vojenské techniky sovětské výroby. Když vstoupily bývalé členské země Organizace Varšavské smlouvy do NATO, tyto zbraně dostala k dispozici aliance, a nyní je posílají na Ukrajinu. Přitom, jak podotkla oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF, export zbraní zeměmi EU se reguluje od roku 2008 obecnými pravidly. V patřičném dokumentu byla zformulována jasná kritéria.Například „členské státy musí odmítnout exportní licenci, existuje-li nebezpečí toho, že exportované vojenské technologie nebo zařízení mohou být použity pro vnitřní represálie“. Anebo „členské státy musí odmítnout exportní licenci na vojenské technologie nebo zařízení, které by mohly vyprovokovat nebo prodloužit ozbrojené konflikty, anebo zvýšit existující napětí a zesílit konflikty v zemi určení“.„Je zřejmé, že když se rozhodli uspěchaně pro dodávky zbraní, nezamysleli se evropští stratégové nad tím, že se fakticky dostali do nevýhody tahu, a nezbývá jim nic jiného, než buď zastavit dodávky zbraní a odvolat již dodané, anebo uznat DLR a LLR,“ dodala mluvčí Ministerstva zahraničí RF.Díky zbraním dodávaným na Ukrajinu kvete černý trh se zbraněmiZbraně dodávané Západem na Ukrajinu se rozšíří po Evropě i jiných regionech, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.„Tyto zbraně se samozřejmě rozšíří po evropském kontinentu a nejen po něm, ale i po dalších regionech světa,“ dodala mluvčí ruského ministerstva zahraničí.

