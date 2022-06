Rusko vyzvalo Turecko k mírovému urovnání situace v Sýrii

„Je to zvláště důležité ve světle zveřejněných plánů tureckého prezidenta na vojenskou operaci na severu Sýrie proti kurdským útvarům. Myslíme si, že by to byl nerozvážný krok, který může mít za následek destabilizaci situace, eskalaci napětí a další kolo ozbrojené konfrontace v této zemi,“ uvedl Lavrentjev. Podle jeho slov hodlá Moskva vyzvat Ankaru, aby se vzdala tohoto kroku a pokusila se vyřešit mírovým způsobem problémy, které Turecko znepokojují.