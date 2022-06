https://cz.sputniknews.com/20220615/v-turecku-oznamili-selhani-planu-eu-potrestat-rusko-18382525.html

V Turecku oznámili selhání plánu EU „potrestat Rusko“

Plán rozdrtit ruskou ekonomiku odmítnutím dovozu energetických produktů selhal, protože Moskva má z jejich prodeje vysoký příjem, píše turecké vydání Star... 15.06.2022, Sputnik Česká republika

„Plány Západu dostat Rusko do svízelné situace pomocí sankcí se zhroutily pod tíhou ruských příjmů z ropy a zemního plynu,“ praví se v článku.Na nárůstu zisků se podle autora podílejí tři faktory: rostoucí ceny energií na světovém trhu, rostoucí ruské dodávky do asijských zemí a neochota některých evropských zemí odmítat dovoz z Moskvy.Poradce pro energetickou bezpečnost amerického ministerstva zahraničí Amos Hochstein minulý týden také uvedl, že kvůli rostoucím globálním cenám ropy a plynu získává Rusko více příjmů z prodeje uhlovodíků než před zahájením speciální operace na Ukrajině.Připomeňme rovněž, že prezident Ruska Vladimir Putin promluvil 23. března o tom, že RF přejde na placení dodávek plynu do nikoli přátelských zemí v rublech, a podepsal patřičný výnos 31. března. Toto rozhodnutí bylo přijato na pozadí protiruských sankcí, které zavedly cizí země po začátku speciální operace. 24. února vyhlásil Putin zahájení speciální operace na ochranu civilního obyvatelstva na Donbasu po vyostření situace kvůli ostřelování ze strany ukrajinských vojsk.

