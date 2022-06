https://cz.sputniknews.com/20220616/fox-news-usa-zaplati-obrovskou-cenu-za-rozsirovani-nato-18383899.html

Fox News: USA zaplatí obrovskou cenu za rozšiřování NATO

Fox News: USA zaplatí obrovskou cenu za rozšiřování NATO

Nehledě na mínění administrativy Joea Bidena neodpovídá rozšiřování NATO americkým národním zájmům a může prokázat lidu USA špatnou službu, soudí autoři Fox... 16.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-16T09:00+0200

2022-06-16T09:00+0200

2022-06-16T09:00+0200

svět

nato

usa

finsko

švédsko

rozšíření

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/15538350_0:28:3081:1761_1920x0_80_0_0_2f86e471ac1d8964f771c87c7d5e23ec.jpg

Jak tvrdí ve svém článku, názor o užitečnosti zapojení do Severoatlantické aliance Finska a Švédska je mylný, protože organizace může nejen zvýšit výdaje na nové účastníky, ale i vyprovokovat konflikt s Ruskem.„Přebírat závazek chránit prostřednictvím NATO dva bohaté evropské státy, jejichž neutralita jim zajišťovala bezpečnost a prosperitu v průběhu více než 70 let – to není v národním zájmu USA… Fakt zůstává faktem: záruky bezpečnosti donutí ke kompromisům, k větší spotřebě zdrojů a zvýší pravděpodobnost konfrontace s nepřítelem, který vlastní jaderné zbraně,“ vysvětlili Vought a Caldwell.Členství Helsinek a Stockholmu v alianci má přitom i reálnou cenu: autoři si myslí, že Washington vynaloží na rozšiřování aliance nejméně osm miliard dolarů, a k tomu ještě půl druhé miliardy ročně.Podle slov Voughta a Caldwella nynější administrativa mylně rozdělila priority, když projevila větší zájem o „bohaté evropské sociální demokracie“ než o postavení samotných USA. Autoři článku připomenuli úroveň inflace a státní dluh USA, který již dosáhl podle jejich slov 30,5 miliard dolarů.„Nedostatek aktivních debat na toto důležité téma a očerňování těch, kdo se odvažují zpochybňovat přednosti rozšiřování NATO, jenom zvyšuje nebezpečí toho, že Spojené státy přecení vlastní síly, anebo, ještě hůř, vloží se do konfliktu s Ruskem, které má jaderné zbraně. Po desetiletích neúspěchů v zahraničních vztazích, které stály USA draho, zvolení politici dluží americkému lidu víc než stále nákladnější závazky, které nejsou nijak spojeny s naší bezpečností ani s ekonomickou prosperitou,“ uzavřeli autoři.

https://cz.sputniknews.com/20220614/stoltenberg-chce-premluvit-turecko-v-otazce-pripojeni-finska-a-svedska-do-nato-18381180.html

usa

finsko

švédsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, usa, finsko, švédsko, rozšíření