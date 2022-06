https://cz.sputniknews.com/20220616/nemecku-predpovedeli-katastrofu-kvuli-problemum-s-turbinami-nord-streamu-18386591.html

Německu předpověděli katastrofu kvůli problémům s turbínami Nord Streamu

Německu předpověděli katastrofu kvůli problémům s turbínami Nord Streamu

Stálý zástupce Ruska při EU Vladimir Čižov řekl v rozhovoru pro Sputnik, že další problémy s opravou turbín Nord Streamu 1 v Kanadě mohou způsobit zastavení... 16.06.2022, Sputnik Česká republika

Podle jeho mínění „je třeba se zeptat Siemensu, proč posílá turbíny na opravu do Kanady“.Čižov má za to, že by se Německo mohlo naučit opravovat turbíny doma.Agentura Boomberg informovala s odkazem na vlastní zdroje, že se klíčová zařízení na fungování plynovodu Nord Stream nemohou vrátit po technické obsluze z Kanady kvůli protiruským sankcím, že dodávky do Německa mohou být na jistý čas omezeny. Podle zdroje nemůže být druhá turbína, která také potřebuje opravu, odeslána do zahraničí. Německý koncern Siemens potvrdil, že nemůže dopravit plynovou turbínu pro plynovod Nord Stream po opravách v Kanadě kvůli protiruským sankcím této země, společnost usiluje o překonání problému.Gazprom v úterý sdělil, že kvůli omezení provozu v kompresorovně Portovaja dokáže dodávat plyn pro Nord Stream v množství na 100 milionů kubíků denně oproti plánovaným 167 milionům, protože se dají použít jenom tři agregáty na přečerpání plynu, zejména kvůli přestávkám v práci německé společnosti Siemens.

