https://cz.sputniknews.com/20220616/zelenskyj-ma-byt-pohnan-k-mezinarodnimu-tribunalu-prohlasil-lidr-dlr-pusilin-18386251.html

Zelenskyj má být pohnán k mezinárodnímu tribunálu, prohlásil lídr DLR Pušilin

Volodymyra Zelenského má soudit mezinárodním tribunál za vojenské zločiny Ukrajiny na Donbasu, míní hlava DLR Děnis Pušilin. 16.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-16T15:54+0200

„Ano,“ odpověděl Pušilin na příslušnou otázku v rozhovoru pro Sputnik.Trest smrti vůči třem cizím žoldákům odsouzeným v Doněcké lidové republice může být vykonán nejdřív za měsíc, sdělil Pušilin.Samotný fakt soudu s žoldáky má podle jeho názoru být signálem pro ty, kteří plánují válčit na straně Ukrajiny. „Nic nezůstane nepovšimnuté, nic nezůstane nepotrestané.“Hlava Doněcké lidové republiky Děnis Pušilin nevylučuje, že Ukrajina může přestat existovat jako stát.Rozhodnutí o připojení DLR k Rusku bude přijato po ukončení speciální operaceRozhodnutí o referendu pro připojení se Doněcké lidové republiky k Rusku bude přijato po ukončení speciální vojenské operace, řekl v rozhovoru pro Sputnik hlava republiky Děnis Pušilin.Tajemník generální rady Jednotného Ruska Andrej Turčak dříve v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že Chersonská oblast a osvobozené území Luhanské a Doněcké lidové republiky vstoupí do sestavy RF, stejně to bude se Záporožskou oblastí, kde se má konat referendum, jakmile to umožní situace.Hlava DLR Děnis Pušilin prohlásil v rozhovoru pro Sputnik, že sdílí odhad ohledně možnosti ukončení speciální operace na Ukrajině ke konci roku.Pušilin dále sdělil, že dodávky dalších západních zbraní Ukrajině nutí vojska DLR, aby se nezastavila na hranici Doněcké republiky.„Nepřítel, který dostává nové zbraně, nás v podstatě nutí k tomu, abychom se nezastavili na hranici. Proč? Protože musíme zajistit bezpečnost občanů Doněcké a Luhanské lidové republiky,“ řekl. Podle Pušilina, „pokud nepřítel dostává vážné zbraně o velkém doletu, budeme samozřejmě muset přijímat příslušná rozhodnutí“.

