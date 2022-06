https://cz.sputniknews.com/20220616/zeny-kterym-se-podarilo-uniknout-z-azotu-promluvily-o-zahranicnich-zoldacich-v-podniku-18386736.html

Ženy, kterým se podařilo uniknout z Azotu, promluvily o zahraničních žoldácích v podniku

V chemické továrně Azot v Severodoněcku, který drží ukrajinští bojovníci, je mnoho cizích žoldáků, sdělili Sputniku civilisté, kterým se podařilo opustit... 16.06.2022, Sputnik Česká republika

Anna a její švagrová Alina se svými dětmi strávily ve sklepu u takzvané druhé vrátnice Azotu dva měsíce (od 5. dubna) poté, co jejich dům zasáhla střela.V podniku si všimla přítomnosti zahraničních vojáků.Cizí a ukrajinští vojáci nedovolovali civilistům opustit sklep.Mužské příbuzné Anny a Aliny, kteří jim chtěli předat potraviny, do Azotu také nepustili. 10. června, když pozornost vojáků zeslábla, se ženám podařilo dostat ven.Řekly, že musely jít s dětmi pěšky. „Mám dvě děti, Alina jedno. Dva roky, pět let a osm. No nic, došly jsme,“ řekla Anna.Dnes jsou ubytovány v sousední obci Novaja Astrachaň.Boje o Severodoněck probíhají od začátku května. Ministr obrany Sergej Šojgu informoval minulý týden o úplném osvobození jeho obytných čtvrtí.Ve středu od 07:00 do 19:00 poskytla ruská strana na evakuaci civilistů z Azotu humanitární koridor severně od města směrem k městu Svatovo Luhanské lidové republiky. Ukrajinští vojáci ale tento proces zmařili, porušili příměří a ostřelovali obytné čtvrti Severodoněcku.

