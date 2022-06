https://cz.sputniknews.com/20220617/byly-prozrazeny-tajne-pozadavky-evropy-vuci-zelenskemu-18387632.html

Byly prozrazeny tajné požadavky Evropy vůči Zelenskému

Byly prozrazeny tajné požadavky Evropy vůči Zelenskému

V průběhu své návštěvy Ukrajiny vedoucí představitelé Německa, Francie a Itálie „za zavřenými dveřmi“ Volodymyra Zelenského pravděpodobně přemlouvali, aby... 17.06.2022, Sputnik Česká republika

Jak podotýkají noviny, Olaf Scholz, Emmanuel Macron a Mario Draghi se vyslovili v Kyjevě pro poskytnutí Ukrajině statusu kandidáta do Evropské unie. „Za zavřenými dveřmi evropští lídři nejspíše přemlouvali Zelenského, aby náhradou za to usedl k jednacímu stolu s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem,“ tvrdí deník.Hospodářská škoda, kterou způsobila krize těmto evropským zemím, je stále větší, a dá se stále složitěji nahrazovat. „Ekonomický růst se zpomalil a inflace dosáhla rekordní úrovně,“ připomíná Die Welt.Kromě toho přijeli západoevropští předáci do Kyjeva také se svými osobními agendami, předpokládá deník. Třeba Macron, který se stal v posledních týdnech „pragmatikem“, a jemuž s ohledem na hospodářské následky krize jde spíše o její ukončení než o územní celistvost Ukrajiny, chtěl „objasnit svou pozici“.Přitom italský premiér Mario Draghi se snažil svou účastí na schůzce ukázat status Říma jakožto jedné z hlavních metropolí EU. „Jak pro Macrona, tak i pro Draghiho je však důležité, aby skončila krize co nejrychleji. Situace v Itálii je stále nepříjemnější: nebude-li kvůli konfliktu obnovena efektivita ekonomiky, bude stabilita země ohrožena,“ píše v závěru Die Welt.Předseda Rady bezpečnosti Ruska Nikolaj Patrušev dříve prohlásil, že destruktivní akce USA, Británie a jiných členských zemí NATO, které zásobují Kyjev zbraněmi a podněcují nacistické nálady, přivedly k zastavení rusko-ukrajinského dialogu. Náměstek ministra zahraničí Ruska Sergej Rjabkov ze své strany upozornil na to, že veškerá odpovědnost za zmaření mírových jednání leží na Kyjevě a na jeho „západních kurátorech“.

