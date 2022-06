Evropská komise doporučila poskytnout Ukrajině status kandidáta do EU

https://cz.sputniknews.com/20220617/evropska-komise-doporucila-poskytnout-ukrajine-status-kandidata-do-eu-18388692.html

Evropská komise doporučila poskytnout Ukrajině status kandidáta na vstup do Evropské unie, oznámila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. 17.06.2022, Sputnik Česká republika

„Evropská komise doporučila poskytnout Ukrajině status země kandidáta na vstup od Evropské unie,“ řekla na tiskové konferenci v Bruselu. EK přitom zdůraznila, že Kyjev bude muset v budoucnu upevnit prioritu práva a spravedlnost, a zesílit boj s korupcí.Stejnou pozici zaujala Evropská komise také vůči Moldavsku, a nedoporučila zatím poskytnout status kandidáta do EU Gruzii. Definitivní rozhodnutí o statusu těchto tří zemí budou přitom přijímat prezidenti a premiéři EU na summitu v Bruselu 23. a 24. června s ohledem na doporučení Evropské komise.Evropská komise rovněž doporučila udělit status kandidáta na členství v EU Moldavsku.Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zdůraznila, že Moldavsko čeká ještě hodně práce.Gruzie, která také usiluje o členství v EU, doporučení na status kandidátské země zatím nezískala a to do té doby, dokud nesplní řadu podmínek, EK ale podpořila evropské směřování země.Na zprávu reagoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na svém účtu na Twitteru.

