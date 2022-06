https://cz.sputniknews.com/20220617/expert-uvedl-cenu-ktera-polozi-svetovy-ropny-trh-18385969.html

Expert uvedl cenu, která položí světový ropný trh

Katalyzátorem položení ropného trhu může být jak příliš vysoká, tak příliš nízká cena za barel. Je to neobvyklá situace nemající obdoby, řekl v rozhovoru pro... 17.06.2022, Sputnik Česká republika

V průběhu několika posledních týdnů prodávali ropu značky Brent za 115-125 dolarů za barel, ale není to zdaleka hranice zdražení paliva. „Bude větší než 150 dolarů, dál to celkem reálně může být až 200 dolarů za barel,“ míní Ostrovskij. Může to položit trh, poněvadž budoucí investice do ropné a plynové sféry mohu zkrachovat. V tuto chvíli začnou ceny klesat.Dolní hranice ceny ropy, jež bude pro trh kritická, závisí na rentabilitě těžby, jež je v různých zemích různá. Cena 50 dolarů za barel a méně učiní těžbu ropy nerentabilní, například v USA, aby však výrobci začali bankrotovat, musí na tomto bodu zůstat minimálně rok, řekl Ostrovskij.

