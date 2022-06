https://cz.sputniknews.com/20220617/putin-zapad-zamerne-podkopal-mezinarodni-zaklady-ve-jmenu-svych-geopolitickych-iluzi-18389230.html

Putin: Západ záměrně podkopal mezinárodní základy ve jménu svých geopolitických iluzí

Ruský prezident Vladimir Putin ve svém vystoupení na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru upozornil na problematku, spojenou s aktuální peopolitickou... 17.06.2022, Sputnik Česká republika

„Naši partneři na Západě záměrně podkopali mezinárodní základy ve jménu svých geopolitických iluzí,“ zdůraznil.Podle jeho názoru kolegové na Západě se snaží kontrovat běh dějin, uvažují v termínech minulého století, jsou v iluzích a nechtějí zaznamenávat změny.Putin vyzdvihl, že chmurné prognózy o ruské ekonomice, které zněly na začátku jara, se nenaplnily.„Chmurné prognózy ohledně vyhlídek ruské ekonomiky, které zazněly začátkem jara, se nenaplnily. Zároveň je jasné, proč byla rozdmýchávaná tato propagandistická kampaň, odkud pocházejí všechny tyto předpovědi o dolaru za 200 rublů a o kolapsu naší ekonomiky jako celku, to vše bylo a zůstává nástrojem informační války, faktorem psychologického vlivu na ruskou společnost, na domácí podnikatelské kruhy,“ prohlásil. Následně upozornil na to, že ekonomická blesková válka proti Rusku zpočátku neměla šanci na úspěch.Současné Petrohradské mezinárodní fórum se koná v těžké době, kdy jsou pod útokem i základní ekonomické principy, řekl ruský prezident. „Probíhá v těžké době pro celé světové společenství, kdy jsou pod útokem ekonomika, trhy a samotné principy globálního ekonomického systému. Mnoho obchodních, výrobních a logistických vazeb, které byly dříve narušeny pandemií, teď procházejí novými výzvami,“ řekl lídr ruského státu.Putin zdůraznil, že zhoršení globální ekonomické situace není spojeno s vojenskou operací na Ukrajině.Evropská unie kvůli sankcím proti Rusku ztrácí globální konkurenceschopnost na několik let dopředu. Rychlost ekonomického růstu se zpomaluje, míní Putin. Kromě toho podle hlavy ruského státu EU unie načisto ztratila svoji politickou suverenitu. „Všechny pokusy strouhat dobrou tvář při špatné hře. Všechny řeči o údajně přijatelných nákladech ve jménu pseudojednoty nemůžou zakrýt to nejdůležitější – Evropská unie definitivně ztratila svoji politickou suverenitu a její byrokratické elity tančí, jak někdo píská, přijímají vše, co jim řeknou shora a způsobují škody vlastnímu obyvatelstvu, vlastní ekonomice, vlastnímu byznysu,“ řekl ruský prezident.Kvůli nedostatku hnojiv na světovém trhu půjdou ceny potravin nahoru, což může způsobit hladomor v chudých zemích. Odpovědnost za to budou nést EU a USA, míní ruský prezident. „Práce podniků a logistika dodávek hnojiv z Ruska a Běloruska je blokována, tím se situace ještě více dostává do slepé uličky. Není těžké odhadnout další vývoj událostí: nedostatek hnojiv znamená pokles úrody, což znamená, že můžou vzniknout rizika nedostatku potravin a ceny budou růst. To může způsobit hlad zejména v těch nejchudších zemích. A to budou mít zcela na svědomí americká a evropské administrativy,“ sdělil Putin.To, co se děje ve světě, není výsledkem událostí posledních měsíců, včetně speciální vojenské operace, vše začalo už dávno kvůli nezodpovědné politice G7. Ruská speciální operace se podle ruského prezidenta stala pro Západ „záchranným lanem“, aby mohl problémy svalit Rusko.Během svého vystoupení Putin avizoval, že V nadcházejících letech svět zahájí proces přeměny zlatých a devizových rezerv ze znehodnocujících měn na reálné hodnoty. Dodal, že v podmínkách inflačního boje ekonomika imaginárních entit nahrazuje ekonomiku reálných aktiv.Současná situace v Evropě povede k nárůstu populismu a radikalismu a v budoucnu ke změně elit, věří ruský prezident.Nechybělo téma, spojené s komplikovanou situací s obilím.„Existuje 5-6 možností vývozu ukrajinského obilí, ať se kyjevské úřady rozhodnou, jak to udělat, aniž by se zaměřovaly na jejich vlastníky zpoza oceánu,“ zdůraznil ruský prezident.Rusko nebrání dodávkám ukrajinského obilí na světový trh, zdůraznil Putin.Putin během svého projevu se vyslovil k restrikcím vůči RF. Označil je za šílené a nepromyšlené.Upozornil na to, že návrh západních sankcí byl postaven na falešné tezi, že ruská ekonomika není suverénní. Putin se domnívá, že cílem restrikcí bylo okamžitě převálcovat ekonomiku Ruska, ale nepodařilo se to. „V tom spočívá povaha současného záchvatu rusofobie na Západě a šílených sankcí proti Rusku. Šílených a řekl bych nepromyšlených. Jejich počet a rychlost ražení nemá precedenty. Plán byl jasný: náletově a okamžitě rozdrtit ekonomiku Ruska díky zničení obchodních řetězců, nuceného stažení západních společností z ruského trhu, zmrazením ruského majetku, úderu po průmyslu, financích a životní úrovni lidí. Nevyšlo to,“ konstatoval ruský prezident.

