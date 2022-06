https://cz.sputniknews.com/20220617/zacharovova-oznacila-schvaleni-extradice-assange-do-usa-za-apoteozu-humanismu-18388590.html

Zacharovová označila schválení extradice Assange do USA za apoteózu humanismu

Zacharovová označila schválení extradice Assange do USA za apoteózu humanismu

Oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová okomentovala schválení britskou stranou extradice Juliana Assange do USA a označila toto... 17.06.2022, Sputnik Česká republika

Na svém kanálu na Telegramu napsala: „Ministryně vnitra Británie schválila extradici Assange do USA, uvádí se ve zprávě WikiLeaks. Apoteóza demokracie a vrchol svobody slova,“ podotkla Zacharovová. Připomenula, že „v USA čeká na Assange 175leté věznění. A to právě za novinářskou činnost“.Ministryně vnitra Velké Británie Priti Patelová schválila extradici zakladatele WikiLeaks Juliana Assange do USA, kde mu hrozí 175 let ve vězení, uvádí se v prohlášení WikiLeaks na Twitteru. „Ministryně vnitra schválila extradici… Juliana Assange do USA, kde mu hrozí 175 let ve vězení,“ podotýká se ve zprávě.Westminsterský magistrátní soud Londýna vydal dříve písemný rozkaz o extradici Assange do USA. Definitivní rozhodnutí o extradici měla přijmout ministryně vnitra Velké Británie. Později podala Assangeova obhajoba Patelové žádost o zablokování jeho extradice do USA.

