https://cz.sputniknews.com/20220618/bloomberg-evropa-zacala-spotrebovat-plyn-ze-zasob-na-zimu-18390460.html

Bloomberg: Evropa začala spotřebovat plyn ze zásob na zimu

Bloomberg: Evropa začala spotřebovat plyn ze zásob na zimu

Snížení dodávek zemního plynu z Ruska donutilo Evropu k tomu, aby začala užívat zásob udělaných pro spotřebu ve špičce příští zimní sezóny, oznámila agentura... 18.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-18T18:51+0200

2022-06-18T18:51+0200

2022-06-18T18:51+0200

svět

bloomberg

eu

plyn

zásoby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/16415112_0:74:3374:1972_1920x0_80_0_0_90e2181da3e7857866a813bfc87636c6.jpg

Snížení dodávek se dotklo Francie, Itálie, Rakouska a Německa. Bylo to spojeno s rozhodnutím Gazpromu pozastavit fungování plynových turbín Siemens kvůli problémům s jejich opravami.Zásoby v podzemních plynových nádržích v Evropě se snížily poprvé od poloviny dubna. Podle nejnovějších údajů se snížily rezervy o jedno procento, i když se obyčejně v létě plyn jenom načerpává, a získané objemy se zachovávají až do špičky zimní sezóny.Podle pesimistické prognózy společnosti Wood Mackenzie Ltd. v případě úplného zastavení plynovodu Nord Stream do začátku topné sezóny se nepodaří udělat zásoby plynu do úrovně stanovené EU. V tomto případě skončí palivo ještě do ledna.Na začátku tohoto týdne Gazprom oznámil, že kvůli omezením na kompresorové stanici Portovaja bude moci dodávat plyn potrubím Nord Stream v objemu až 100 milionů kubíků denně za plánovaných 167 milionů. Kvůli průtahům s opravami agregátů německé společnosti Siemens mohou být na stanici použity pouhé tři plynové agregáty, a přitom ve středu Gazprom oznámil, že pozastavuje provoz další plynové turbíny ve stanici Portovaja, a v souvislosti s tím bude moci od 16. června plynovodem dodávat nejvíce 67 milionů kubíků denně.Podle informace agentury Bloomberg zařízení, které je pro fungování plynovodu klíčové, se nemůže vrátit po technické údržbě z Kanady kvůli protiruským sankcím. Turbína, která má projít technickou údržbou, nemůže být přepravena do zahraničí. Agentura Reuters s odvoláním na kanadské ministerstvo přírodních zdrojů oznámila, že Ottawa a Berlín pořádají konzultace o situaci s turbínami.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nejednou podotkl, že Moskva nikdy nevyužívala dodávek plynu k tomu, aby někoho potrestala, nýbrž prodává palivo výhradně ve vlastním zájmu, pro zvyšování blahobytu občanů Ruska a na komerčním základě.

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bloomberg, eu, plyn, zásoby