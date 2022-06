https://cz.sputniknews.com/20220618/doubrava-jen-kdyby-se-vlada-o-sve-obcany-starala-alespon-tak-jako-o-ukrajinske-turisty-18392632.html

Doubrava: Jen kdyby se vláda o své občany starala alespoň tak, jako o ukrajinské turisty

Doubrava: Jen kdyby se vláda o své občany starala alespoň tak, jako o ukrajinské turisty

Prezident Zelenskyj ve středu promluvil k českému Parlamentu. Po jeho projevu přijaly obě komory usnesení odsuzující „ruskou agresi" a vyjadřující podporu...

Senátoři neunesli vystoupení svého kolegy Jaroslava Doubravy (Severočeši). Ten si totiž dovolil říct, že za „masakr v Buče“ nemohla ruská armáda. Po těch slovech řeč Doubravy přerušil hluk, když většina senátorů začala opouštět sál. Ohrozil monopol jediné povolené „pravdy“? Sputnik se zeptal pana senátora, jak si vysvětluje takovou reakci na své vystoupení.Jaroslav Doubrava: Myslím, že je to proto, že se pravdy bojí jako čert kříže. Ve svém strachu a zaslepenosti ani nevěděli, co chci říci. Začali se k odchodu zvedat už v okamžiku, kdy jsem řekl, že to usnesení nepodpořím. Ono přijít v situaci, kdy vláda vyzývá k udávání, kdy říci něco jiného, než vláda dovolí, protože jí to nedovolí jejich mocipáni za velkou louží, asi považují za velikou drzost. Za stejně velikou drzost asi považují to, že jsem si dovolil podívat se na jiná zpravodajství, než nám oni dovolí a než nám předvádějí naše zkorumpované prostředky. Skutečně jsem nalezl celou řadu informací, jak jsem řekl i v Senátu, ve Francii, Itálii, Německu i Americe a dalších, kde nejen říkají, ale i ukazují zprávy, které jsou v přímém protikladu s tím, co se nám snaží natlouci do hlav tady u nás. A nikdo nemůže říci, že ti zahraniční zpravodajové jsou zaprodanci Putina, jak to slýcháme u nás, když si někdo dovolí vyslovit jiný názor, než se vládní garnituře líbí. Skutečně jsem tak nalezl důkazy, že ta hrůza v Buče byla zinscenována tři dny po odchodu ruských vojáků. Nalezl jsem bezpočet záznamů rozhovorů s lidmi z oblastí osvobozených ruskou armádou, kdy lidé potvrzovali, že do nich a jejich domů střílely ukrajinské síly, dokonce i z těžkých zbraní. Dokazovali, že byli používáni jako živé štíty atd. atd. Byl jsem překvapený, když o přestávce někteří kolegové za mnou přišli a oceňovali prý mou odvahu říci, co jsem řekl.Víte, ony se při tomto jednání poprvé projevily i jiné podivné způsoby. Poprvé, co pamatuji, byl diskutujícímu senátorovi vypnut mikrofon, aby nemohl dokončit své vystoupení! Neskutečná nehoráznost a arogance, dokonce vůči „svému“ senátorovi! To jen proto, že mluvil o něčem, co se vládnoucím nelíbilo? Přitom hovořil z pověření šedesáti starostů Libereckého kraje, kteří apelovali na vládu, aby okamžitě a důrazně řešila dopady šíleného zdražování. Jsem přesvědčen, že naprosto zbytečného. Jen kdyby se o své občany vláda starala alespoň tak, jako o ukrajinské turisty. Za ty většinu z nich považuji, a nejen já. Proto jsem poukázal na to, v jakých drahých autech jezdí, to nejsou auta chudáků! Především ale jejich SPZ. To jsou značky aut ze západní části Ukrajiny, kde asi dobře vyslechli, jak parádní podmínky jim u nás naše vláda přichystala, a tak si pro ně přijeli. Zaráží mě ještě jiná věc. Auta řídí muži, na které se vztahuje poskoka Zelenského mobilizace. Nějak se jim odhodlání bránit svou zemi vytratilo a my je tu jako vojenské zběhy, tedy dezertéry, kryjeme. Zajímavé, že to Zelenskyj ve svém oduševnělém projevu nezmínil.Řekl jsem na závěr také, že nejsem z těch, kteří by nelitovali toho, co se na Ukrajině stalo. Podporovat ale vládu, která se chlubí fašistickými symboly, není správné, a já to nikdy neudělám. Vrátím-li se k otázce, proč se naši mocipáni chovají tak, jak se chovají, pak je to asi i proto, že oni se těm fašistickým symbolům klaní, a to nejen na Ukrajině. Připomenu klanění se Fialy v Německu těm, kteří našemu národu vyvraždili téměř čtyři sta tisíc občanů, ale na ty, kteří nám přinesli svobodu a zachránili nás před likvidací, čas neměl! Vědí, že přijde čas zúčtování. Ten účet pro ně příjemný nebude.Stenozáznam projevu Jaroslava Doubravy v Senátu ČR:„Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, asi vás nepřekvapím, když vám řeknu, že toto usnesení nepodpořím, ostatně mé názory znáte už z dřívějška.Řeknu vám ale, proč jsem k tomu došel. Víte, při psaní svých knížek velmi často hledám věci na internetu, tak mě napadlo podívat se na zpravodajství taky z té druhé strany. Našel jsem zpravodajství z Francie, z Itálie, z Německa a dokonce i z Ameriky. Tam zřejmě mají jiné redaktory, jiné zpravodajství, než máme my, naše zkorumpované sdělovací prostředky, protože jsem se dozvěděl úplně opačné informace než ty, které dostáváme. Například záležitost nebo to neštěstí v té Buči nemohli podle těch zpravodajství spáchat ruští vojáci a tak dále.Když vidíme to množství ukrajinských aut, a jaká to jsou auta, projíždějících po naší republice, tak... Vám, že není hanba! Ta auta, která projíždějí po našich silnicích, nejsou auta chudáků, ale jsou to auta řízená lidmi, kteří podle mobilizace hlášené na Ukrajině by měly být na Ukrajině a bránit svoji vlast. Oni jsou tady u nás v bezpečí. Ale hlavně když se podíváte na ty SPZ těch aut, zjistíte, že jsou to auta ze západní části Ukrajiny, kde o tom neštěstí válečném asi jenom slyšeli, ale určitě se jich nikterak nedotklo.Vadí mi i dezinformační fotografie publikované našimi televizemi. Vzpomeňte si na snímek z Moravy, z tornáda na Moravě, který byl vydáván po patřičné úpravě za útok nebo za výsledek bombardování ruskými vojáky na Ukrajině.Chtěl bych tím říct, že nejsem z těch, kteří by nelitovali toho, co se na Ukrajině stalo, je to obrovské neštěstí, nejenom pro tu část Ukrajiny, kde k tomu dochází, ale myslím si, že podporovat vedení státu, které se chlubí fašistickými symboly, není správné, já to nikdy neudělám.Kolegové z předsálí, můžete se vrátit do sálu.Vám děkuji, že jste zůstali.“Ukrajinská provokace v BučeNa začátku dubna se v médiích objevilo video, na kterém údajně Ukrajinci po stažení ruských vojsk z Kyjevské oblasti našli na ulicích města Buča těla mrtvých civilistů. Celá situace byla prezentována tak, že ohavného skutku se měli dopustit ruští vojáci před tím, než opustili město.Ruské ministerstvo obrany informovalo, že všechny fotografie a videa, která zveřejňuje ukrajinská strana z města Buča, jsou obyčejnou provokací. Byly uvedeny důkazy, které potvrzují, že smrt civilistů mají na svědomí ukrajinští nacionalisté.

