Merkelová vyvrátila hlavní americký mýtus o ruském plynu

Merkelová vyvrátila hlavní americký mýtus o ruském plynu

Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová v rozhovoru pro RedaktionsNetwerk Deutschland prohlásila, že Rusko nepoužívalo plyn a plynovod Nord Stream 2 jako...

Zdůraznila, že tento krok byl složitý, protože existovala téze, že Rusko okamžitě po spuštění Nord Streamu 2 zastaví čerpání paliva přes Ukrajinu. Nakonec Západ dosáhl zachování tranzitu.Bývalá kancléřka zdůraznila, že v době zahájení speciální operace ruské armády na Ukrajině nebyl plynovod spuštěn.Merkelová dodala, že pro Německo bylo výhodné nakupovat potrubní plyn z Ruska, a nikoli LNG z Blízkého východu a Spojených států. Poukázala na to, že vláda byla připravena postavit terminály pro příjem zkapalněného plynu, ale žádná společnost pod její vládou se do takového projektu nepustila kvůli příliš vysokým cenám LNG.V únoru, poté, co Moskva uznala suverenitu Doněcké a Luhanské lidové republiky, německá vláda zastavila certifikaci již položeného Nord Stream 2. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková uvedla, že „projekt je prakticky zmrazený“.Ceny plynuZačátkem března ceny plynu v Evropě kvůli obavám ze zákazu dovozu ruských energetických zdrojů obnovily svá historická maxima. Cenový rekord ve výši 3 892 USD byl stanoven 7. března (+275 procent k 23. únoru) a zúčtovací cena pro tento den byla 2 560,7 USD za tisíc metrů krychlových (+146,5 procenta).

