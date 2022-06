https://cz.sputniknews.com/20220619/evropska-komise-informovala-ukrajinu-o-podminkach-odvolani-statutu-kandidata-do-eu-18395022.html

Evropská komise informovala Ukrajinu o podmínkách odvolání statutu kandidáta do EU

Evropská komise informovala Ukrajinu o podmínkách odvolání statutu kandidáta do EU

Status kandidátské země EU může být Ukrajinu zrušen v případě nesplnění řady podmínek, mezi kterými je posílení boje s korupcí na nejvyšší úrovni a s... 19.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-19T20:37+0200

2022-06-19T20:37+0200

2022-06-19T20:37+0200

svět

eu

ukrajina

kyjev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/434/90/4349054_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_9afb96fba1044c37aceecd592f35c710.jpg

Ukrajinská vláda bude rovněž muset přijmout zákony o postupu při výběru soudců Ústavního soudu, dokončit výběr kandidátů do Nejvyšší kvalifikační komise soudců, provádět „aktivní a účinná“ protikorupční vyšetřování, jmenovat nové předsedy Specializované protikorupční prokuratury a Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny.Uplatnění speciální legislativy má omezit „přílišný vliv“ oligarchů na veřejný a politický život, avšak musí být zaváděna právně odůvodněným způsobem, píše se v dokumentu. Ukrajinská vláda bude také muset uvést legislativu země do souladu se směrnicí Evropské unie o audiovizuálních mediálních službách a o pravomocích nezávislého regulátora masmédií, což umožní „bojovat proti vlivu zištných zájmů“.„Kroky směrem k EU mohou být zrušeny, pokud nebudou splněny hlavní podmínky,“ zdůraznili v Eurokomisi a dodali, že budou sledovat pokrok Kyjeva v plnění daných podmínek, podrobná zpráva o tom je plánována na konec letošního roku.V Eurokomisi rovněž poznamenali, že Ukrajina „dost přesvědčivě dokázala“ věrnost evropským hodnotám a stabilitu vlastních institucí, které zaručují prioritu zákona, demokracii, lidská práva a respektování menšin.Eurokomise doporučila poskytnutí Ukrajině kandidátského statutu v pátek 17. června. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová poukázala na to, že ukrajinská vláda schválila přísné zákony proti oligarchům a splnila 70 % doporučení EU pro reformy vůči menšinám. „Ukrajinci jsou odhodláni zemřít za evropskou perspektivu. Chceme, aby žili s námi v evropském snu,“ píše se ve zprávě EK na Telegramu. Otázku statutu Ukrajiny mají projednat nejvyšší představitelé zemí EU na summitu koncem příštího týdne 23.-24. června.Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že Moskva nikdy nebyla proti vstupu Ukrajiny do EU, ale pouze proti „vojenskému osvojení“ této země. Zkritizoval přitom tezi o „civilizační volbě Kyjeva“. „Takzvaná civilizační volba, …, jakápak civilizační volba? Ukradli ukrajinskému lidu peníze, schovali je v bankách a chtějí je ubránit,“ míní Putin.

eu

ukrajina

kyjev

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, ukrajina, kyjev