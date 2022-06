https://cz.sputniknews.com/20220619/generalni-tajemnik-nato-promluvil-o-pripravach-na-vlekly-konflikt-na-ukrajine-18393528.html

Generální tajemník NATO promluvil o přípravách na vleklý konflikt na Ukrajině

Generální tajemník NATO promluvil o přípravách na vleklý konflikt na Ukrajině

Nikdo neví, jak dlouho potrvá vojenský konflikt na Ukrajině, avšak NATO má být připravena poskytovat Kyjevu pomoc v situaci vleklých válečných akcí. Prohlásil... 19.06.2022, Sputnik Česká republika

„Máme se připravit na to, že může (konflikt na Ukrajině) trvat léta. Nesmíme se vzdát podpory Ukrajiny, nehledě na velké výdaje nejen na vojenskou pomoc, ale také kvůli růstu cen paliv a potravin,“ řekl.Stoltenberg má za to, že další dodávky Kyjevu moderních zbraní mohou zvýšit šance na to, že Ukrajina dokáže navrátit pod svoji kontrolu Donbas.Generální tajemník NATO znovu zdůraznil, že aliance hodlá i nadále pomáhat Ukrajině v obraně, ale že se neúčastní konfliktu. „Pomáháme zemi, ale nehodláme posílat na Ukrajinu vojáky NATO,“ ujistil Stoltenberg.Britský premiér Boris Johnson předtím prohlásil, že Londýn a západní spojenci mají být připraveni na vleklý konflikt na Ukrajině. Mají, podle jeho slov, zajistit dodávky Kyjevu zbraní, municí a také školit ukrajinské vojáky rychleji, než jedná ruská strana.Britský premiér poukázal na nutnost pokračování podpory Kyjeva nehledě na nebezpečí vzniku „únavy z Ukrajiny“ kvůli protahování válečných aktivit.O tom, že se USA a spojenci připravují na dlouhý konflikt na Ukrajině, psaly předtím noviny The Washington Post. Zdroj listu napsal, že zvýšení dodávek amerických zbraní má za cíl odvrácení protahování bojových akcí, poněvadž se USA snaží tím dosáhnout toho, aby se Moskva vzdala jejich pokračování, a aby Kyjev měl silnější pozici na jednáních.Prezident RF Vladimir Putin říkal, že cíl „povyku“ kolem těchto dodávek spočívá v přání co možná víc prodloužit konflikt. V Kremlu zdůraznili, že cíle vojenské operace na Ukrajině budou splněny nehledě na „pumpování“ do Kyjeva západních zbraní.

