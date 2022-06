Kadyrov promluvil o velkých ztrátách mezi žoldáky na Ukrajině

https://cz.sputniknews.com/20220619/kadyrov-promluvil-o-velkych-ztratach-mezi-zoldaky-na-ukrajine-18393419.html

Cizí žoldáci mají na Ukrajině velké ztráty, prohlásil na Telegramu hlava Čečenska Ramzan Kadyrov. 19.06.2022, Sputnik Česká republika

„Žoldáci málokdy zveřejňují videa svých nezdarů. Ve skutečnosti ale mají tito cizinci velké ztráty. Ti, jež zůstali naživu, se stále častěji zamýšlejí nad tím, jestli by neměli nechat tohoto nesmyslu a odebrat se co možná nejdál od Ukrajiny,“ napsal.Na začátku března se zahraniční žoldáci chválili natočenými záběry „odvážné jízdy obrněnými vozidly,“ ale dnes „bezvýchodně konstatují vlastní bezmocnost,“ dodal Kadyrov. Jako příklad uvedl žoldáka z USA Jamese Vaskese, který napsal na sociální síti o velkých ztrátách. Američan se zejména přiznal, že minulý týden ztratil mnoho lidí a chce se co možná nejdřív vrátit domů.Ministerstvo obrany informovalo, že na začátku ruské vojenské speciální operace přišlo na Ukrajinu asi sedm tisíc cizích žoldáků, hlavně z Polska, Kanady a USA. Dnes je jich trochu víc než 3,2 tisíce.Rusko zahájilo vojenskou operaci s cílem denacifikace a demilitarizace Ukrajiny 24. února. Vladimir Putin zdůraznil, že jejím cílem je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu. Ministerstvo obrany prohlásilo, že ke konci března byly splněny hlavní úkoly první etapy, podstatné snížení vojenského potenciálu Ukrajiny.Za hlavní cíl označilo ruské ministerstvo obrany osvobození Donbasu.

ramzan kadyrov, ukrajina