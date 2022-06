https://cz.sputniknews.com/20220619/stoltenberg-nato-povazuje-rusko-za-ohrozeni-sve-bezpecnosti-18393714.html

Stoltenberg: NATO považuje Rusko za ohrožení své bezpečnosti

Stoltenberg: NATO považuje Rusko za ohrožení své bezpečnosti

NATO dnes nepovažuje Rusko za partnera, ale za ohrožení své bezpečnosti, členské země aliance to sdělí na nejbližší schůzce, řekl generální tajemník... 19.06.2022, Sputnik Česká republika

„Podle toho, jak se mění svět, mění se také NATO. Svět se stal nebezpečnějším. Chystáme se prohlásit, že Rusko již není partner, ale ohrožení naší bezpečnosti, míru a stability,“ řekl v odpovědi na otázku o vztahu aliance k Rusku v budoucnu.Stoltenberg také oznámil, že Čína byla zařazena do nové strategické koncepce aliance. „Vzestup Číny je výzva pro naše zájmy, naše hodnoty a naši bezpečnost,“ uvedl.Nová strategická koncepce aliance má být schválena na madridském summitu, který se má konat 28.-30. června. Tímto dokumentem se bude NATO řídit příští desetiletí.Předtím Stoltenberg prohlásil, že nová koncepce NATO bude základem „epochy strategického soupeření“. Bloomberg napsal, že NATO označí v tomto dokumentu akce Ruska za přímou hrozbu. Podle zdroje agentury se postoj Bruselu může změnit, pokud Moskva změní své chování.Zástupkyně USA při NATO Julianne Smithová řekla na začátku června, že Rusko bude označeno za hlavní hrozbu v nové strategické koncepci aliance. Podle jejích slov má být v tomto dokumentu také uvedeno sblížení Moskvy a Pekingu, zvlášť s ohledem na únorové společné prohlášení prezidenta RF Vladimira Putina a předsedy ČLR Si Ťin-pchinga, v němž se uvádělo, že přátelství mezi oběma státy „nemá hranice“ a že v jejich spolupráci „nejsou zakázané zóny“.Ministr obrany USA Lloyd Austin zároveň zdůraznil, že si NATO nepřeje přímou konfrontaci s Ruskem. Podle jeho názoru srážka mezi Ruskem a aliancí „rychle vyústí do jiného druhu boje a to by nikdo nechtěl vidět“.Rusko naopak nejednou obvinilo NATO a USA z ignorování základních bezpečnostních otázek. Putin prohlásil 9. května, že operace na Ukrajině je „preventivním odporem“, poněvadž NATO zásobovala Kyjev moderními zbraněmi a všechno nasvědčovalo tomu, že „srážka s neonacisty, banderovci, na které sázejí USA a jejich mladší partneři, bude nevyhnutelná“.

