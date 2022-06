https://cz.sputniknews.com/20220620/bloomberg-oznamil-vznik-deficitu-rady-produktu-ve-svete-18395429.html

Bloomberg oznámil vznik deficitu řady produktů ve světě

Bloomberg oznámil vznik deficitu řady produktů ve světě

Řada zemí pociťuje kvůli nepříznivé situaci ve světě nedostatek určitých potravin, píše agentura Bloomberg. 20.06.2022, Sputnik Česká republika

V Austrálii se tak vyskytuje nedostatek salátu latuka, a proto se šéfkuchaři restaurací KFC rozhodli přidávat do hamburgerů zelí. V Japonsku zmizel z prodeje salám a cibule, v USA popcorn a v Německu lahvové pivo. Informace o celosvětovém nedostatku brambor se dostala do titulků poté, co společnost McDonald's byla nucena v několika zemích pozastavit prodej hranolků kvůli problémům s dodávkami a singapurské restaurace KFC je nahradily vaflovými chipsy, píše agentura. Autor článku to vysvětluje povětrnostními podmínkami, pandemií koronaviru a také geopolitickou situací, která se vyvinula na pozadí ukrajinské krize. Dříve, 17. června, ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že sankční zbraně jsou dvousečné. Poukázal na to, že odhadované ztráty Evropské unie ze sankční horečky by mohly v nadcházejícím roce přesáhnout 400 miliard dolarů a tyto náklady padnou na bedra občanů a společností EU. Ještě před tím, 17. května, německý časopis Der Spiegel uvedl, že se rodiče ve Spojených státech potýkají s akutním nedostatkem kojeneckého mléka. Bojí se, že brzy nebudou mít čím krmit své děti. V souvislosti se vzniklým deficitem prudce stouply ceny dětské výživy, což je pro některé rodiny mimo dosah. Američané obviňují z toho, co se stalo, prezidenta USA Joea Bidena.

