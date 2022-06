https://cz.sputniknews.com/20220620/danko-italove-francouzi-a-nemci-vyuzivaji-konflikt-na-ukrajine-aby-ovladali-dodavky-energii-v-eu-18399762.html

Danko: Italové, Francouzi a Němci využívají konflikt na Ukrajině, aby ovládali dodávky energií v EU

Danko: Italové, Francouzi a Němci využívají konflikt na Ukrajině, aby ovládali dodávky energií v EU

Růst cen plynu katastrofálné otřese ekonomikou. Experti mluví o kolapsu českého hospodářství do podzimu. Na Slovensku není situace o moc lepší. Vicepremiér... 20.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-20T16:02+0200

2022-06-20T16:02+0200

2022-06-20T16:03+0200

názory

plyn

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/856/86/8568621_0:76:2926:1722_1920x0_80_0_0_bc21112995bc389b18b35b05fbf0f2f7.jpg

Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík minulý týden v Národní radě prohlásil, že cena plynu pro zákazníky vzroste v příštím roce od 34 do 59 %. Jo, toto je krutá cena politicky motivovaného odmítnutí ruského plynu, která se zničujícím způsobem odráží na domácnostech. V reakci na toto prohlášení SNS vyzvala Sulíka, aby zahájil jednání s Gazpromem o dodávkách plynu.Podle SNS je jedinou cestou obnovit jednání s Gazpromem a pokusit se stabilizovat cenu plynu na úrovni Maďarska.Bude výzva uslyšena? To je otázka. Na to, čím by v jiném případě mohl hrozit Slovensku takový růst cen, se Sputnik zeptal lídra SNS Andreje Danka.Danko: To, že nebudeme nakupovat ruský plyn, zničí slovenské továrny, u kterých už letos došlo k nárůstu o 150 procent. Tyto ceny plynu už zlikvidují nejen slovenské fabriky, ale příští rok budou likvidovat rozpočet slovenských domácností. Neumím si představit, z čeho budou splácet Slováci ceny plynu.Do toho všeho posloucháme o investicích italské společnosti Eni v Kataru. Italové, Francouzi a Němci využívají konflikt na Ukrajině a využívají ho hlavně k tomu, aby ovládali dodávky energií v rámci Evropské unie. Pro Slováky tyto důsledky budou znamenat celkové snížení životní úrovně, obrovské zadlužování a současně není možné ani vyloučit možné nepokoje.

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, slovensko