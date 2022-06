https://cz.sputniknews.com/20220620/rusko-dalo-litve-ultimatum-kvuli-dopravni-blokade-kaliningradu-18399456.html

Rusko dalo Litvě ultimátum kvůli dopravní blokádě Kaliningradu

Rusko dalo Litvě ultimátum kvůli dopravní blokádě Kaliningradu

Rusko má právo na ochranu svých zájmů, pokud Litva neobnoví v nejbližším čase nákladní tranzit do Kaliningradu, sdělilo ruské ministerstvo zahraničí. 20.06.2022, Sputnik Česká republika

Ministerstvo informovalo, že 20. června byla na Ministerstvo zahraničí RF předvolána charge d affaires Litvy Virginia Umbraseneová.Litevské železnice informovaly dříve Kaliningradskou železnici o zrušení tranzitu řady zboží ze sankčního seznamu EU. Gubernátor oblasti Anton Alichanov prohlásil, že trajektová doprava Kaliningradské oblasti bude muset zvládnout nové náklady kvůli omezení tranzitu přes Litvu. Přeprava ropných výrobků do Kaliningradské oblasti pokračuje, jejich tranzit není omezen do 10. srpna. Šéf komise Rady federace pro ochranu suverenity Andrej Klimov v pondělí řekl, že EU má napravit situaci s blokádou Kaliningradu, anebo bude mít Rusko rozvázané ruce a vyřeší problém tranzitu jakýmikoli způsoby. NATO podle něj zahájilo rukama Litvy blokádu ruského regionu, je to přímá agrese proti Rusku, která nutí k sebeobraně.

