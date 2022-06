https://cz.sputniknews.com/20220620/v-nemecku-oznamili-prvni-pripad-zabaveni-majetku-ruskych-obcanu-kvuli-sankcim-18399920.html

V Německu oznámili první případ zabavení majetku ruských občanů kvůli sankcím

V Německu oznámili první případ zabavení majetku ruských občanů kvůli sankcím

Mnichovská prokuratura nařídila kvůli sankcím EU konfiskaci majetku, který údajně vlastnil poslanec Státní dumy a jeho manželka v Německu. V Německu se takový... 20.06.2022, Sputnik Česká republika

Jméno poslance je podle deníku na sankčním seznamu Evropské unie od 23. února, je členem komunistické strany. Jméno se neodhaluje. Rus spolu s manželkou údajně vlastní v Mnichově tři byty, které se donedávna pronajímaly. Po uvalení sankcí Bruselem manželé podle listu získali z pronájmu nemovitostí celkem 10 tisíc eur. Prokuratura zahájila případ pro podezření z porušení paragrafu 18 německého zákona o zahraničně hospodářské činnosti, jinými slovy sankčního režimu. Za takový čin hrozí trest odnětí svobody v délce od třech měsíců až do pěti let. Jak uvádí Süddeutsche Zeitung, podezřelý má právo dobrovolně přijet do Německa a prohlásit svou nevinu. Navíc se může proti zařazení na sankční seznam EU odvolat. Úřady zabavily byty, majetek tedy nebyl jen „zmrazen“. Souvisí to prý s tím, že majitel pobíral nájemné, tedy dostával zisk. Deník připomněl, že se majetek Rusů, na který se vztahují sankce v Evropě, obvykle „zmrazí“ a nikoli je zabaven, pokud ale není zdrojem pro příjem. V současné době prověřuje pracovní skupina, která byla speciálně vytvořená německou vládou pro provádění sankcí EU, veškeré informace, které mají k dispozici regionální úřady o majetku Rusů v Německu.

