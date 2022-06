https://cz.sputniknews.com/20220621/ministerstvo-zahranici-rf-upozornilo-litvu-na-nasledky-blokady-kaliningradske-oblasti-18400292.html

Ministerstvo zahraničí RF upozornilo Litvu na následky blokády Kaliningradské oblasti

Litva musí chápat vážnost následků zákazu železničního tranzitu nákladů do Kaliningradské oblasti, prohlásila oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria... 21.06.2022, Sputnik Česká republika

„Doufám, že zbytky jakéhosi profesionalismu v hodnocení situace představitelé Litvy přece mají… Musí chápat následky – a ty následky bohužel nastanou,“ řekla Zacharovová ve vysílání pořadu Solovjov Live.„Jednají agresivně. Přestoupili čáru nepřátelství, přestoupili dokonce i hranici chování, které odporuje mezinárodnímu právu. Chovají se agresivně a nepřátelsky,“ prohlásila ruská mluvčí.Označila rovněž akce Litvy za provokace, které vyvolají patřičnou reakci Moskvy.Na Ministerstvu zahraničí RF byla 20. června předvolána chargé d’affaires Litvy Virginia Umbrasene a byl jí vyhlášen protest proti rozhodnutí Litvy zastavit tranzit řady nákladů. Moskva požádala rovněž o zrušení restrikcí.Litva musí chápat, že charakteristika akcí Vilniusu vůči tranzitu do Kaliningradu jako nepřátelských znamená, že teď už není čas na jednání. Když zakázala tranzit do Kaliningradu, přestoupila Litva všechny meze, jsou to vyloženě agresivní akce, uvedlo Ministerstvo zahraničí RF.

