The Washington Post oznámil smrt Američana na Ukrajině

Občan USA Steven Zabelski zahynul v bojových akcích na Ukrajině, píše list The Washington Post s odvoláním na nekrolog v novinách jeho rodného města. 21.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-21T13:25+0200

Podle informací novin napsali nekrolog příbuzní zahynulého a informaci o smrti Američana potvrdilo Ministerstvo zahraničí USA. „Takže se stal přinejmenším již druhým americkým občanem, který zahynul v této válce,“ podotýká The Washington Post.Podle informací listu byl prvním Američanem zahynulým na Ukrajině Willy Joseph Cancel. Jeho smrt byla oznámena na začátku června, píše WP. Upřesňuje se, že 52letý Zabelski byl rodákem ze státu New York. Zahynul v průběhu bojových akcí u vesnice Dorožňanka 15. května. Zůstaly po něm žena a pět adoptovaných dětí.Zdroj listu na Ministerstvu zahraničí USA oznámil, že se po této události spojil zahraničněpolitický rezort s rodinou zahynulého a poskytl jí „veškerou nezbytnou konzulární pomoc“. Zdroj odmítl uvést detaily „z úcty k rodině v této těžké době“.Britský deník The Telegraph dříve oznámil, že ruští vojáci zajali na předměstí Charkova dva americké žoldáky, kteří bojovali na straně Kyjeva. Podle informací novin se považují 39letý Alexander Druke a 27letý Andy Hyun za první Američany, které zajali vojáci RF. Ministerstvo zahraničí USA informovalo dříve o tom, že disponuje nepotvrzenými údaji o zajetí krajanů a vyjasňuje jejich osud v kontaktu s rodinami, ukrajinskými úřady a Červeným křížem.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident RF Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystavení ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem se plánuje podle jeho slov provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“ a pohnat před soud všechny válečné zločince zodpovědné za „krvavé zločiny proti civilním obyvatelům“ Donbasu.

