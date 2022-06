https://cz.sputniknews.com/20220621/v-moskve-prohlasili-ze-rf-brzy-zareaguje-na-blokadu-kaliningradu-18402457.html

V Moskvě prohlásili, že RF brzy zareaguje na blokádu Kaliningradu

V Moskvě prohlásili, že RF brzy zareaguje na blokádu Kaliningradu

Moskva zareaguje v nejbližší době na rozhodnutí Vilniusu vyhlásit dopravní blokádu Kaliningradské oblasti a obyvatelé Litvy pocítí vážné následky těchto... 21.06.2022, Sputnik Česká republika

Konstatoval, že se situace v pohraniční sféře na území okruhu utváří v podmínkách zvyšování „vojenské a výzvědné přítomnosti NATO v blízkosti státní hranice Ruska a také pod vlivem bezprecedentního politického, informačního a ekonomického tlaku ze Západu“.„Nejnovějším příkladem toho je blokáda Litvou z iniciativy západních zemí a v rozporu s normami a zásadami mezinárodního práva tranzitu přes své území do Kaliningradské oblasti velké skupiny zboží. Tento příklad ukazuje, že nelze důvěřovat nejen ústním, ale ani písemným prohlášením Západu. Na podobné nepřátelské akce Rusko nesporně zareaguje. Patřičná opatření se vypracovávají v mezirezortním formátu a budou schválena v nejbližší době. Jejich následky budou mít značný záporný vliv na obyvatelstvo Litvy,“ zdůraznil.Litevské železnice uvědomily minulý týden Kaliningradskou železnici o zastavení tranzitu řady nákladů, pro něž platí sankce EU.Gubernátor Kaliningradské oblasti Anton Alichanov prohlásil, že trajektový komplex Kaliningradské oblasti stačí na nové náklady, které budou kvůli omezení tranzitu přes Litvu. Přeprava ropných výrobků do Kaliningradské oblasti přes Litvu pokračuje, jejich tranzit nebude omezen až do 10. srpna.

