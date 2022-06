https://cz.sputniknews.com/20220621/vicekancler-nemecka-promluvil-o-plynovem-armwrestlingu-s-ruskem-18396862.html

Vicekancléř Německa promluvil o plynovém armwrestlingu s Ruskem

Situace v zásobování Německa energií je i nadále vážná a napjatá kvůli snížení dodávek z Ruska. 19. května o tom promluvil německý vicekancléř Robert Habeck v... 21.06.2022, Sputnik Česká republika

Přirovnal to k armwrestlingu s Moskvou.Habeck také sdělil, že německé zásobníky jsou dnes zaplněny plynem z 67 %, kdežto potřebné množství činí 90 %. Poznamenal, že v letním období to „není až tak špatné“, ale k zimě plánuje německá vláda zvýšení zásob nákupem paliva a jeho „šetřením“.Poslanec Evropského parlamentu za Německo Gunnar Beck řekl 20. června v rozhovoru pro list Izvestija, že odmítnutí dovozu ruských paliv je jedna z nejničivějších akcí neprozíravé politiky kancléřky SRN Angely Merkelové a kancléře Olafa Scholze. Poznamenal, že podle průzkumu Manheimovy univerzity bude mít úplné odmítnutí importu ropy a plynu z RF za následek pád výroby v německé ekonomice přibližně o 12 % a dvoumístnou inflaci.16. května byla zveřejněna zpráva, že přítok plynu do Německa přes Nord Stream klesl na 40 % kapacit plynovodu. Gazprom na to sdělil, že to částečně souvisí s odmítnutím německé společnosti Siemens vrátit po opravě turbíny.Agentura Bloomberg informovala s odkazem na zástupce Siemensu, že koncern nemůže vrátit Gazpromu turbínu pro Nord Stream po opravách v Kanadě kvůli západním sankcím proti Rusku.Člen výboru Spolkového sněmu SRN pro ochranu klimatu a energetiku Steffen Kotré učinil 15. května prohlášení, že by k stabilizaci situace s nedostatkem plynu pomohlo zrušení ekonomických sankcí proti Rusku.

