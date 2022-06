https://cz.sputniknews.com/20220621/von-der-leyenova-evropanum-navrhla-aby-si-doma-snizili-teplotu-18401777.html

Von der Leyenová Evropanům navrhla, aby si doma snížili teplotu

Von der Leyenová Evropanům navrhla, aby si doma snížili teplotu

Evropa dokáže nahradit dodávky plynu plynovodem Nord Stream, sníží-li její obyvatelé teplotu topení, anebo změní-li teplotní režim klimatizace o dva stupně... 21.06.2022, Sputnik Česká republika

„Důležitou roli hraje energetická efektivita a zásobování energií. Snížíme-li teplotu topení v Evropě v průměru o dva stupně, nebo změníme-li teplotu klimatizace, dokáže Evropa nahradit všechny dodávky plynovodem Nord Stream,“ řekla v rozhovoru pro španělské noviny elDiario.es.Šéf evropské diplomacie Josep Borrell 5. května oznámil, že v současné době neplánuje EU odmítnout dodávky ruského plynu. Nehledě na to, že šestý balík protiruských sankcí předpokládá zákaz dodávek ruské ropy, Borrell upřesnil, že trh ropy je globální a jsou i jiní dodavatelé, plyn se však nedá nahradit žádným jiným ropným výrobkem.23. března prezident RF Vladimir Putin prohlásil, že země přejde na zaplacení dodávek plynu do nikoli přátelských zemí v rublech. 31. března byl podepsán patřičný výnos. Zákazníci si museli otevřít rublová konta, z nichž se bude plyn platit. Poté některé západní země prohlásily, že nehodlají splnit požadavek Moskvy. Kvůli odmítnutí Bulharska a Polska přejít na toto schéma zastavil Gazprom 27. dubna dodávky do těchto dvou zemí. Přitom 1. května vedoucí kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás oznámil, že Maďarsko si vedle devíti jiných zemí již otevřelo konto v ruské bance pro zaplacení plynu podle navrhovaných pravidel.Západ se začal vzdávat energetických zdrojů z RF na pozadí vojenské operace na ochranu Doněcké a Luhanské lidových republik (DLR a LLR), kterou provádí Moskva od 24. února. Jejímu zahájení předcházelo vyostření situace v regionu, žádost vedení republik Donbasu o pomoc a následující uznání Ruskem nezávislosti DLR a LLR.Kyjev provádí vojenskou operaci proti obyvatelům Donbasu, kteří odmítli uznat výsledky státního převratu na Ukrajině, od roku 2014.

