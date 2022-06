https://cz.sputniknews.com/20220622/global-times-informoval-o-tom-kde-se-snazi-nato-zalozit-novy-blok-proti-rusku-18404794.html

Global Times informoval o tom, kde se snaží NATO založit nový blok proti Rusku

Global Times informoval o tom, kde se snaží NATO založit nový blok proti Rusku

Severoatlantická aliance se pokouší zformovat v Asii „kroužek" zaměřený proti Rusku a Číně, píše deník Global Times. 22.06.2022

Jak píše autor článku Wang Guangtao, hodlá NATO „natáhnout svá chapadla“ od Atlantiku až po asijsko-tichomořský region, a vynakládá úsilí na vytvoření v regionu nové „bandy“.Jak však píše v závěru pozorovatel, nedokáže blok realizovat své plány kvůli vnitřním rozporům mezi členskými zeměmi.V Rusku nejednou podotkli, že je Severoatlantická aliance zaměřena na konfrontaci, její další rozšiřování však nepřinese světu větší bezpečnost.Minulý týden v Radě bezpečnosti RF prozradili nejpravděpodobnější válčiště NATO.„NATO považuje zřejmě východoevropský region za nejpravděpodobnější válčiště,“ poznamenal tajemník Rady bezpečnosti RF Nikolaj Patrušev. Tajemník Rady bezpečnosti Ruska vysvětlil, že o tom svědčí vojenská cvičení Ochránce Evropy 2022, která se konala v květnu v 19 evropských zemích za účasti kolem 18 tisíc lidí.Severoatlantická aliance je nyní nástrojem zahraniční politiky jedné konkrétní země, prohlásil v pátek Patrušev.„NATO se využívá jako nástroj zahraniční politiky v podstatě jediné země. Dělá se to dost agresivně a komplikuje to beztak složitou mezinárodní situaci v oblasti bezpečnosti,“ řekl na schůzce s kolegy v OSKB v Jerevanu, aniž by uvedl, o jakou zemi jde.

