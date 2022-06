https://cz.sputniknews.com/20220622/ministerstvo-zahranici-rf-slibilo-prakticka-opatreni-odvetou-za-blokadu-kaliningradu-18405307.html

Ministerstvo zahraničí RF slíbilo praktická opatření odvetou za blokádu Kaliningradu

Ministerstvo zahraničí RF slíbilo praktická opatření odvetou za blokádu Kaliningradu

Odvetná opatření Ruska na zákaz tranzitu zboží do Kaliningradské oblasti přes Litvu budou ležet v praktické rovině, oznámila mluvčí Ministerstva zahraničí RF... 22.06.2022, Sputnik Česká republika

„Co se týče odvetných opatření, ty se vypracovávají v mezirezortním formátu… Nebudou ležet v diplomatické, nýbrž v praktické rovině,“ řekla na brífinku.Zacharovová zdůraznila, že Rusko informovalo Litvu a EU o nepřípustnosti podobných akcí a o nutnosti přešetřit podniknutá opatření a vrátit situaci do normálních kolejí. Jaká bude odpověď a kdy bude dána, to se zatím projednává, a odpověď bude záležet mj. na tom, jestli odvolá Vilnius zákaz tranzitu.Litva uvědomila Kaliningradskou oblast o zastavení od 18. června tranzitu zboží, pro něhož platí sankce EU: stavebních hmot, kovu, dřeva, cementu, hnojiv, alkoholu, kaviáru a některých jiných druhů zboží, které tvoří celkem kolem 50 procent tranzitu do tohoto regionu.Gubernátor Anton Alichanov zdůraznil, že trajektový komplex Kaliningradské oblasti stačí na nové náklady na pozadí rozhodnutí Vilniusu. Přeprava ropných výrobků do regionu přes Litvu pokračuje, jejích tranzit nebude omezen až do 10. srpna.Oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová prohlásila, že Litva, když přijímá podobné rozhodnutí, jedná agresivně a přestoupila meze nepřátelství. Podle jejích slov ve Vilniusu musí chápat, že hodnocení podobných akcí Moskvou jako nepřátelských znamená, že teď už „není čas na jednání“. V zahraničněpolitickém rezortu zdůraznili, že si Rusko ponechává právo na ochranu národních zájmů, nebudou-li omezení zrušena.V Kremlu označili rozhodnutí litevských úřadů za nezákonné a bezprecedentní.

